Администрация президента США лоббируют продажу истребителей F-16 Блок.70 ВВС Колумбии

ЦАМТО, 30 июня. Обновление парка боевых самолетов стало одной из тем телефонного разговора президента США Джо Байдена и недавно избранного президента Колумбии Густаво Петро.

Как сообщает Infodefensa.com, в ходе диалога Д.Байден напомнил колумбийскому лидеру, что предложение по истребителям F-16 Блок.70 корпорации Lockheed Martin для ВВС Колумбии все еще находится на стадии рассмотрения.

Однако, как отмечает издание, большие вопросы вызывает высокая стоимость предложенной США программы закупки для ВВС Колумбии американских истребителей F-16 Блок.70.

В феврале этого года командование ВВС Колумбии рекомендовало правительству страны принять решение о приобретении истребителя F-16 Блок.70 корпорации Lockheed Martin в качестве перспективного самолета завоевания превосходства в воздухе в рамках наращивания потенциала парка боевой авиации в комплексной системе национальной обороны (Sistema Integral de Defensa Nacional – SIDEN). В середине этого месяца США передали предложение ВВС Колумбии, оценив стоимость одной машины в сумму 223 млн. долл. (с учетом расходов на эксплуатацию).

Как только окончательная стоимость за единицу стала известна, командование ВВС Колумбии поставило под сомнение столь высокие затраты, необходимые для реализации проекта. Несмотря на тот факт, что правительство Колумбии дало добро на продолжение переговоров, возможность реализации столь дорогостоящего проекта вряд ли возможна.

Издание напоминает, что в начале года командование ВВС Колумбии, возглавляемое в то время генералом Рамзесом Руэдой, исключило предложение ВВС Дании на поставку списанных F-16A/B MLU после анализа отчетов колумбийских экспертов, направленных в эту скандинавскую страну для оценки состояния указанных самолетов.

В итоге была создана специальная комиссия в составе двух заместителей министра обороны, представителей командования ВВС и должностных лиц Министерства финансов для принятия к середине лета 2022 года окончательного решения по вопросу закупки истребителей.

Напомним, что тендер на приобретение истребителей был объявлен в 2016 году. ВВС Колумбии рассматривали возможность покупки от 12 до 24 истребителей (1-2 эскадрильи). В качестве кандидатов рассматривались истребитель "Тайфун" (двухдвигательный) консорциума Eurofighter, F-16 Block.70 (однодвигательный) компании Lockheed Martin, F/A-18E/F "Супер Хорнет" (двухдвигательный) компании Boeing и JAS-39 "Грипен-NG" (однодвигательный) компании Saab. Также в мае 2019 года в интервью "РИА Новости" заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук заявлял, что Россия участвует в колумбийском тендере с двумя типами самолетов, в частности с МиГ-29, который уже протестировали колумбийские летчики.

В настоящее время ВВС Колумбии продолжают эксплуатировать парк из 22 истребителей "Кфир" C10/C12/TC12 (три из которых уже находятся в резерве), включающий 19 одноместных и три двухместных машины.