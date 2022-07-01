"Алмаз-Антей" представит перспективную гражданскую продукцию на выставке "Иннопром-2022"

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" продемонстрирует новые гражданские разработки на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге с 4 по 7 июля, сообщили в пресс-службе компании.

"На выставочном стенде концерна можно будет ознакомиться как с серийной высокотехнологичной продукцией, так и перспективными разработками холдинга. Пять дочерних обществ Концерна в качестве соэкспонентов представят инновационные образцы техники и оборудования в различных сферах промышленности", - заявили в пресс-службе.

"В условиях усиливающегося санкционного давления на Россию и ухода с отечественного рынка многих зарубежных компаний нам предоставляется хорошая возможность занять новые ниши", - сказал замглавы концерна по производственно-технологической политике Александр Ведров, которого процитировали в пресс-службе.

Он подчеркнул, что создание высокотехнологичного оборудования на основе отечественных комплектующих является стратегической задачей в рамках диверсификации российской промышленности.

По данным компании, в этом году на "Иннопроме" будет представлен аэродромный стартовый пожарно-спасательный автомобиль АА 12,5-70/100, предназначенный для тушения пожаров и аварийно-спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропорта.

Также на выставке продемонстрируют макет комплекса для автоматизированной сортировки мусора и извлечения из отходов полезных вторичных ресурсов.