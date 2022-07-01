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ЦАМТО

Франция поставляет ББМ VAB для ВС Украины

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Бронетранспортеры VAB (4x4)
Бронетранспортеры VAB (4x4) французской армии на совместных учениях НАТО. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил что "Франция поставит на Украину значительное количество бронетранспортеров VAB с вооружением" - речь идет о "нескольких десятках" БТР VAB с хранения французской армии.
Источник изображения: министерство обороны США

ЦАМТО, 30 июня. Согласно опубликованному 28 июня французской газетой Le Parisien интервью министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, Франция поставляет ВС Украины бронемашины VAB с колесной формулой 4x4 из наличия французских сухопутных войск.

На прошлой неделе в социальных сетях было размещено снятое в Словакии видео, где были показаны танковозы, перевозящие ББМ VAB. Предполагалось, что эти машины направлялись на Украину. Точное количество поставляемых ББМ не разглашается. Сообщается лишь о "значительном количестве".

Как отмечает ресурс Armyrecognition.com, Франция уже поставила на Украину большое количество военной техники, включая 12 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR с колесной формулой 6х6. Недавно власти Франции пообещали поставить ВСУ шесть дополнительных установок CAESAR.

VAB разработана французскими компаниями Panhard и Saviem/Renault Group в конфигурациях 4x4 и 6x6 в период с 1972 по 1973 гг. в модификациях с колесной формулой 4х4 и 6х6. С 1976 года СВ Франции было поставлено более 4000 бронемашин в нескольких версиях. В стандартной конфигурации ВС Франции вооружение VAB состояло из расположенной спереди справа над сиденьем командира полубашни, оснащенной 12,7-мм пулеметом M2 MB с ручным управлением.

Максимальная боевая масса машины с колесной формулой 4х4 составляет 13,8 т, собственный вес – 9,9 т, масса полезной нагрузки – 3,9 т. Машина рассчитана на перевозку десяти полностью экипированных пехотинцев в десантном отделении, экипаж – 2 человека (механик-водитель и командир). ББМ оснащена 6-цилиндровым дизельным двигателем Renault MIDS 06-20-45 мощностью 220 л.с. Максимальная скорость движения по шоссе – 92 км/ч, запас хода по топливу – до 1000 км. Машина оснащена защитой от огня стрелкового оружия, коллективной защитой от ОМУ, системой кондиционирования воздуха.

В настоящее время состоящие на вооружении СВ Франции ББМ VAB заменяются новыми бронемашинами "Гриффон" с колесной формулой 6х6. По состоянию на 1 июля 2021 года в боевом составе оставалось около 2500 ед. VAB.

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Страны
Словакия
Украина
Франция
Продукция
VAB
Компании
Renault Trucks
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