Франция поставляет ББМ VAB для ВС Украины

Бронетранспортеры VAB (4x4) французской армии на совместных учениях НАТО. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил что "Франция поставит на Украину значительное количество бронетранспортеров VAB с вооружением" - речь идет о "нескольких десятках" БТР VAB с хранения французской армии.

ЦАМТО, 30 июня. Согласно опубликованному 28 июня французской газетой Le Parisien интервью министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, Франция поставляет ВС Украины бронемашины VAB с колесной формулой 4x4 из наличия французских сухопутных войск.

На прошлой неделе в социальных сетях было размещено снятое в Словакии видео, где были показаны танковозы, перевозящие ББМ VAB. Предполагалось, что эти машины направлялись на Украину. Точное количество поставляемых ББМ не разглашается. Сообщается лишь о "значительном количестве".

Как отмечает ресурс Armyrecognition.com, Франция уже поставила на Украину большое количество военной техники, включая 12 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR с колесной формулой 6х6. Недавно власти Франции пообещали поставить ВСУ шесть дополнительных установок CAESAR.

VAB разработана французскими компаниями Panhard и Saviem/Renault Group в конфигурациях 4x4 и 6x6 в период с 1972 по 1973 гг. в модификациях с колесной формулой 4х4 и 6х6. С 1976 года СВ Франции было поставлено более 4000 бронемашин в нескольких версиях. В стандартной конфигурации ВС Франции вооружение VAB состояло из расположенной спереди справа над сиденьем командира полубашни, оснащенной 12,7-мм пулеметом M2 MB с ручным управлением.

Максимальная боевая масса машины с колесной формулой 4х4 составляет 13,8 т, собственный вес – 9,9 т, масса полезной нагрузки – 3,9 т. Машина рассчитана на перевозку десяти полностью экипированных пехотинцев в десантном отделении, экипаж – 2 человека (механик-водитель и командир). ББМ оснащена 6-цилиндровым дизельным двигателем Renault MIDS 06-20-45 мощностью 220 л.с. Максимальная скорость движения по шоссе – 92 км/ч, запас хода по топливу – до 1000 км. Машина оснащена защитой от огня стрелкового оружия, коллективной защитой от ОМУ, системой кондиционирования воздуха.

В настоящее время состоящие на вооружении СВ Франции ББМ VAB заменяются новыми бронемашинами "Гриффон" с колесной формулой 6х6. По состоянию на 1 июля 2021 года в боевом составе оставалось около 2500 ед. VAB.