Постпред КНР в ООН: Китай чрезвычайно обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО

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Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил на заседании Совета Безопасности, что руководство Китая чрезвычайно обеспокоено последствиями принятия новой стратегической концепции НАТО. По мнению китайского представителя в международной организации, именно агрессивная политика НАТО в последние годы провоцирует все новые проблемы в мире. Чжан Цзюнь считает, что «НАТО сама создает проблемы в различных частях мира», при этом отдельные лидеры стран-участниц блока объявляют другие государства угрозой западной демократии.

Как и все миролюбивые государства мира, КНР внимательно следит за стратегическими коррективами НАТО и сейчас мы глубоко обеспокоены политическими последствиями так называемой стратегической концепции

— высказал позицию Китая Чжан Цзюнь.

Китайский постпред также призвал не использовать украинский конфликт как предлог для усугубления мировой конфронтации и создания новой холодной войны.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО, который состоялся накануне в Мадриде, участники альянса намерены пересмотреть позицию по отношению к Китаю и России. В декларации мадридского саммита НАТО Россия официально объявлена "наиболее значительной и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе". И хотя Китай, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, не является противником, альянс воспринимает КНР как серьезную угрозу интересам Запада.

После распада СССР, прекращения существования военного блока стран Варшавского договора и окончания холодной войны у НАТО во главе с Вашингтоном пропало стратегическое целеполагание. Существование Североатлантического альянса, который изначально создавался как оборонительный военный союз, перестало соответствовать первоначально заявленным целям. Дабы найти новый точки опоры, США вначале объявили врагами Запада Иран и Северную Корею, затем по очереди почти все известные международные террористические организации.

По мере усиления политического, экономического и военного влияния Китая, НАТО попыталось объявить «врагом номер один» КНР. Однако орешек оказался не по зубам, и США так и не рискнули вступать в прямое военное противостояние со страной, имеющей вторую в мире экономику и крупнейшую армию.

В этой ситуации как нельзя кстати вспомнили про Россию, которая «неожиданно» восстановила свое политическое, экономическое, а главное военное, влияние. Спровоцировав военный конфликт на Украине, Вашингтон и Лондон буквально сумели реанимировать угасающее единство стран Запада, а следом и НАТО. Тем более, что усиливающееся сотрудничество Москвы и Пекина в этой ситуации оказалось даже на руку.

При этом все больше западных экспертов высказывают мнение, что агрессивная политика НАТО и США против России и Катая не только усугубляет международный кризис, но и побуждает страны третьего мира усиливать союз с Москвой и Пекином. Что, в свою очередь, приводит к появлению новых региональных объединений, дистанцирующихся от Запада и, в конечном итоге, ослаблению его международных позиций.

Китайские пользователи соцсетей, комментируя позицию НАТО по отношению к Москве и Пекину, цитируют высказывание своего известного земляка-философа Сунь-Цзы:

Если у вас есть два врага — разозлите обоих, чтобы они могли объединиться против вас.