В КВЦ "Патриот" для иностранных военных атташе состоялся брифинг, посвященный форуму "Армия-2022"

ЦАМТО, 30 июня. На базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" 29 июня состоялся брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, посвященный проведению МВТФ "Армия-2022".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, брифинг для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации, проводился в этом году впервые.

Основные цели мероприятия – привлечение к участию в форуме "Армия-2022" делегаций и предприятий иностранных государств, а также информирование зарубежных партнеров о мероприятиях форума.

В брифинге приняли участие свыше 70 аккредитованных в Российской Федерации военных дипломатов из 40 стран.

В ходе брифинга начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук довел информацию об особенностях предстоящего форума и ответил на вопросы, интересующие иностранных гостей.

Также для представителей военно-дипломатического корпуса была организована культурно-экскурсионная программа на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации. В частности, иностранные гости посетили музейные экспозиции технического центра парка "Патриот", который уже пользуется популярностью не только у любителей, но и у признанных экспертов в области танкостроения и развития бронетантовых войск.

В этом году на форум приглашены официальные делегации и предприятия промышленности 129 иностранных государств.

По состоянию на 29 июня 2022 года 42 государства подтвердили участие в форуме своих делегаций. Семь государств выразили свое намерение сформировать национальные экспозиции.

Форум является площадкой мирового уровня для проведения переговоров, встреч глав оборонных ведомств иностранных государств с руководством Минобороны России, представителями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Зарубежные партнеры активно участвуют в статической, динамической и научно-деловой программах форума.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа, в одно время с Армейскими международными играми-2022 и 10-й Московской конференцией по международной безопасности, что позволит гостям и участникам максимально эффективно организовать свою работу.

Мероприятия форума пройдут в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

Представителем организатора форума является Главное управление инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации.