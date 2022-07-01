МНО Филиппин заключило с HHI контракт на поставку патрульных кораблей OPV

ЦАМТО, 30 июня. МНО Филиппин 27 июня заключило с южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries (HHI) контракт на поставку шести 2400-тонных патрульных кораблей OPV для ВМС страны.

Стоимость заказа составила 573 млн. долл. Церемония подписания контракта состоялась в здании МНО Филиппин в Маниле в присутствии министра обороны Делфина Лорензаны и других официальных лиц.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение шести патрульных кораблей OPV для ВМС Филиппин включено в перечень закупок на втором этапе ("Горизонт-2") "Программы модернизации ВС Филиппин". Они заменят ранее снятые с вооружения корабли, построенные в период Второй мировой войны.

Длительное время фаворитом конкурса считалась австралийская Austal, являющаяся владельцем предприятия в Баламбане (провинция Себу, Филиппины), но в апреле 2022 года она сообщила руководству МНО Филиппин о необходимости увеличения бюджета проекта или сокращения количества закупаемых кораблей до пяти.

В ответ МНО Филиппин инициировало переговоры с другими потенциальными поставщиками, и в мае техническая рабочая группа ВМС Филиппин выбрала предпочтительным кандидатом южнокорейскую HHI).

Корабли будут строиться на предприятии HHI в Ульсане со сроком окончания работ в 2028 году. Ранее HHI построила для ВМС Филиппин два фрегата и два корвета. По оценке ВМС, выбор одного подрядчика для строительства всех кораблей позволит унифицировать флот и упростить техническое обслуживание и ремонт.

Министерство бюджета и управления Филиппин 16 июня направило специальное распоряжение о выделении средств (SARO) BMD-D-22-0004970 в размере 3 млрд. филиппинских песо на покрытие потребности в финансировании приобретения кораблей в рамках программы модернизации Вооруженных сил Филиппин.

Как планируется, длина корабля OPV ВМС Филиппин составит 94,4 м, максимальная ширина – 14,3 м, водоизмещение – 2400 т. Максимальная расчетная скорость – 22 узла. Дальность плавания на крейсерской скорости 15 узлов – 5500 морских миль. В состав вооружения войдут 76-мм артиллерийская установка и две 30-мм дистанционно управляемые АУ. Предусмотрено размещение на борту вертолета и БЛА.