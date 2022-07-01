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Новый «Панцирь-СМ» получит вдвое больше ракет

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Модернизированный ЗРПК "Панцирь-СМ"
Модернизированный ЗРПК "Панцирь-СМ".
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Новый вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ» получит вдвое больше зенитных ракет. Тульское Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (КБП) на форуме «Инженеры будущего» представило модель новой версии комплекса, которая получит 24 ракеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Новая версия комплекса получила приставку «ТБМ» (транспортно-боевая машина). «Панцирь-СМ» лишили двух пушек. Это позволило увеличить боекомплект. Стандартная версия ЗРПК несет 12 ракет.

Панцирь-СМ отличается от базовой версии комплекса наличием новой многофункциональной станции наведения. Модернизированный ЗРПК может обнаруживать цели на расстоянии до 75 километров. Дальность поражения целей составляет 40 километров. В арсенал комплекса входят пушки 2А38М и зенитные ракеты.

В феврале индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что «Панцирь-СМ» получил навигационную систему на базе бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС).

В январе в публикации 19FortyFive отметили, что «Панцирь-СМ» получил радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и ракету с увеличенной скоростью, которая позволит поражать атакующие комплекс беспилотники.

Синдром отмены: Россия

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Страны
Россия
Продукция
2А38
2А38М
96К6 Панцирь-С1
Компании
КБП
Ростех
Проекты
АФАР
БПЛА
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