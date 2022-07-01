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Военное обозрение

Британия готовит новый пакет военной помощи Украине стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания готовит новый пакет военной помощи Украине, британской правительство выделило дополнительные средства в размере 1 млрд. фунтов стерлингов (1,2 млрд. долларов США). Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Борис Джонсон, пообещавший Зеленскому помощь и призывавший все страны Европы нарастить поставки оружия Киеву, подписал выделение Украине одного млрд. фунтов стерлингов на закупки оружия. Как заявили в Лондоне, британское вооружение должно трансформировать "оборону Украины" и гарантировать победу над Россией.

Британское оружие, техника и подготовка трансформируют оборону Украины (...) Великобритания будет и дальше поддерживать украинский народ, чтобы гарантировать, что Россия потерпит поражение на Украине

- заявил Джонсон по этому поводу.

Согласно сообщению канцелярии британского премьера, в новый пакет помощи Киеву войдут комплексные системы ПВО, беспилотники и новейшие системы радиоэлектронной борьбы. По ЗРК и РЭБ никакой информации нет, а вот беспилотники точно будут британские, так как их производство начнет неназванная британская компания. Здесь Лондон сразу убивает двух зайцев: масштабирует производство БПЛА и окажет помощь Украине.

На сегодняшний день Великобритания выходит на второе место по масштабам оказываемой помощи Украине, больше всех в Зеленского вложились американцы. Однако с тем рвением, с которым Джонсон бросается на помощь Киеву, не исключено, что Лондон обставит Вашингтон, даже в ущерб себе. По подсчетам аналитиков, на конец года военная помощь Британии Украине составит 4,8 млрд. долларов.

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Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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