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Интерфакс-АВН

Российские военные в Приднестровье провели занятия по снайперской стрельбе

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Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по снайперской стрельбе на дальности до 1000 м, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Снайперы поразили более 100 различных мишеней, имитирующих живую силу противника в движении и в укрытиях. Максимальная дальность до целей составляла более 1000 метров", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что особое внимание уделялось повышению навыков стрельбы по цели за максимально короткое время, после выполнения физических упражнений.

"В преддверии практического занятия снайперы изучили способы маскировки на местности с учётом климата в регионе пребывания с помощью подручных средств и снайперского костюма", - сказали в пресс-службе.

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