Тихоокеанский флот провел учение по отражению атаки беспилотников

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учения отразили атаку беспилотников условного противника на пункт базирования в Приморском крае, сообщили в пресс-службе ТОФ в четверг.

"На кораблях Тихоокеанского флота проведена тренировка по противовоздушной обороне, целью которой являлось обеспечение защиты пунктов базирования в Приморском крае от атаки разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что при заходе целей в зону поражения корабельных зенитно-ракетных комплексов расчеты отработали алгоритм применения по ним оружия с выполнением электронных пусков ракет.

По данным флота, в учении были задействованы корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Громкий", "Совершенный", а также большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".