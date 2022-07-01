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Интерфакс-АВН

Тихоокеанский флот провел учение по отражению атаки беспилотников

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Многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны (корвет) "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"
Многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны (корвет) "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".
Источник изображения: © Фото : ПАО "Амурский судостроительный завод"

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учения отразили атаку беспилотников условного противника на пункт базирования в Приморском крае, сообщили в пресс-службе ТОФ в четверг.

"На кораблях Тихоокеанского флота проведена тренировка по противовоздушной обороне, целью которой являлось обеспечение защиты пунктов базирования в Приморском крае от атаки разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что при заходе целей в зону поражения корабельных зенитно-ракетных комплексов расчеты отработали алгоритм применения по ним оружия с выполнением электронных пусков ракет.

По данным флота, в учении были задействованы корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Громкий", "Совершенный", а также большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
20380 Корвет-1
БПЛА
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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