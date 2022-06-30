Lestinex отзывы: действительно честный брокер?

Lestinex – принадлежит к кругу инвестиционных западных CFD-брокеров. И за рубежом его хорошо знают. Вот только в странах постсоветского лагеря это имя еще пока не очень хорошо известно. Но нет никаких сомнений, что вскоре ситуация изменится. Поскольку Lestinex комбинирует надежность и великолепные условия для трейдинга с прибыльностью инвестиций и заботой о клиентах. И это не просто пустые слова. Их подтверждают отзывы о Lestinex. И они, кстати, приводят о брокере немало другой полезной информации.

Однако перед тем, как ее рассмотреть, стоит отметить сразу один важный момент. Компания регулируется и это красноречивее, чем отзывы о Lestinex, говорит о надежности. Поскольку провести финансовую коммерческую структуру сквозь постоянный контроль и соответствовать высоким стандартам – дорогого стоит!

Какие отзывы о Lestinex встречаются на просторах интернета?

Хотя Lestinex совсем недавно приступил к обслуживанию трейдеров из восточноевропейского и российского региона, информации о нем на русскоязычных сервисах уже хватает. К примеру, не составит особого труда встретить их на таких популярных веб-ресурсах:

Cryptovod

Blogspot (https://lestinex.blogspot.com/2022/06/lestinex.html)

Vkontakte

Да, в забугорной части интернета комментариев больше, но там, кстати, и масса устаревшей информации.

Так что если будет желание лично поискать отзывы о Lestinex на англоязычных ресурсах, то принимайте в расчет дату. Ведь в старых комментариях немало сведений, которые могут быть совсем неактуальными. В особенности это касается рабочих аспектов, что были значительно улучшены. К примеру, размер спредов стал меньше, скорость пополнения и снятия увеличилась и т. д. Единственное, в чем и старые, и новые отзывы о Lestinex сходятся, так это в высокой оценке деятельности брокера.

И, начиная знакомиться с ранее неизвестной брокерской организацией, всегда следует просматривать сообщения. Потому что условия заключения сделок, список активов и прочие подобные моменты хоть и важны, но сначала хочется узнать другие вещи. К примеру, платит ли брокер? Действительно, ли он такой честный и надежный, как желает показаться? И, просмотрев отзывы о Lestinex, не возникает никаких сомнений касательно того, что эта брокерская организация достойна более близкого знакомства.

Перечень полезных моментов на основании комментариев

Кроме вывода о том, что Lestinex заслуженно пользуется доверием, изучение сообщений дарит серию таких любопытных наблюдений:

Руководство принимает в расчет специфику региона. И предлагает для клиентов из восточноевропейских государств и СНГ ряд удобных направлений. В их числе: Qiwi и PAYEER, YooMoney и PayPal, а также переводы через банк, включая карты и платежи в криптовалюте. Применяя разнообразные платежные системы, несложно выбрать наиболее подходящий для себя по удобству и дешевизне вариант по проведению транзакций. И, оценивая выгоды того или иного направления для проведения транзакций, величину комиссий Lestinex можно не учитывать. Поскольку брокер не взимает комиссионных. Платежные заявки обрабатываются довольно быстро. При пополнении средства оказываются на счетах мгновенно – меньше, чем за минуту. На выход прибыли отводится больше времени. И максимальный срок ограничен тремя днями, что нормально. Хотя отзывы о Lestinex показывают – ожидать дольше одного или двух часов приходится редко.

Удостоверившись, что Lestinex честно выплачивает деньги и предоставляет разнообразные платежные методы для большего удобства, движемся дальше.

Надзор за деятельностью Lestinex

Lestinex работает с известными и уважаемыми регуляторами. В их числе европейская комиссия по ценным бумагам SEC (Кипр) и британская FCA. Обе структуры отличаются строгими требованиями. И получить у них лицензии довольно непросто. Но и на этом регулирование не заканчивается. Поскольку впоследствии брокерские организации обязаны:

Представлять детальную информацию о том, как происходит ценообразование, исполнение. Заказывать каждый год аудит у одного из авторитетных международных агентств. Выделить под хранение клиентских средств банковские сегрегированные счета. Это особый вид аккаунтов, где деньги инвесторов застрахованы и не смешиваются с капиталом Lestinex. Совершать взносы в специально созданный регуляторами фонд. Из него при наступлении обстоятельств непреодолимой силы возмещаются потери всем пострадавшим клиентам той брокерской организации, что обладает лицензией FCA или CySEC.

Неудивительно, что при таком регулировании брокерам с лицензиями FCA или CySEC доверить торговый каптал несложно.

Как начать сотрудничество

Приступить к заработку с рассматриваемым брокером довольно легко. Здесь понадобится:

Потратить минуту – не больше, чтобы пройти регистрацию. Процедура простая, и она не доставит сложностей даже тем, кто проходит ее впервые. Войти в личный кабинет на сайте Lestinex. Пополнить баланс счета минимум на $100, чтобы активировать его.

Совершив подобные простейшие действия, можно начинать зарабатывать. А для этого в Lestinex есть где разогнаться. В терминале присутствуют активы с каждого глобального финансового рынка.

Но пользователям, собирающимся выводить прибыль, потребуется преодолеть еще один рубеж. Поскольку регуляторы требуют, чтобы выход средств разрешался только для верифицированных пользователей, то нужно подтвердить личные данные, которые указывались для регистрации. Делается это путем фотографирования или сканирования документов с их последующей загрузкой на сайт. Завершив верификацию, о чем на email придет письмо с подтверждением, ничто не мешает выводить средства.

Читая отзывы о Lestinex, нашли сведения о том, что верификация редко занимает больше дня. В большинстве случае подтверждение личности происходит в течение часа. Однако в регламенте говорится, что у службы безопасности брокера есть трое суток на проверку присланных пользователями документов.

Условия для трейдинга

Пока длится верификация, уже можно торговать и зарабатывать. А происходит это со следующими условиями:

Стартовое депо: $100. Объем минимальной позиции: 0,01. Кредитное плечо: 1 к 500. Исполнение ордеров: рыночное. Комиссии за открытие сделок: 0%. Реквоты (отказы из-за неверных цен): не бывает. Проскальзывание: присутствует, минимальное, т. к. ордера обрабатываются менее, чем за треть секунды. Свопы: да, начисляются стандартно. Спреды: плавающие, размер зависит от инструмента и фазы рынка.

Пользователи, стремящиеся зарабатывать, но не имеющие возможности вникать в секреты трейдинга, должны оценить торговлю по рекомендациям. В Lestinex есть такая бесплатная услуга. Суть состоит в том, что успешные трейдеры, доказавшие свое мастерство на протяжении времени, готовят рекомендации с указанием точных сведений, где войти, где и как выйти и т. д. И отзывы о Lestinex говорят, что такой простой способ заработка позволяет увеличить стартовый депозит за год в несколько раз!

С помощью каких программ и чем можно торговать

В Lestinex не встретить разнообразия платформ для трейдинга. Да, и для чего они нужны? Командой брокера была создана удобная функциональная веб-станция. Она открывается на любом устройстве с доступом к интернету. Поэтому услугой рекомендаций можно пользоваться на ходу, быстро повторяя действия профессионалов на своем счету даже на работе или во время отдыха.

Ну а сам терминал смотрится достойно, т. к. у него:

Лаконичный интерфейс с темной и светлой темой оформления. Внедренная система искусственного интеллекта, упрощающая работу. Большой набор индикаторов для прогнозирования ценовых движений. Встроенный риск-менеджмент, который выступает предохранителем от необдуманных действий.

На платформе Lestinex торгуются и CFD-контракты, и бинарные опционы. А среди доступных активов:

валютные пары;

драгоценные металлы;

криптовалюты;

энергетические ресурсы;

аграрная продукция;

биржевые индексы;

акции.

Общее количество активов составляет более двух сотен. И за счет разнообразия нетрудно подбирать интересные финансовые инструменты.

Преимущества Lestinex

Если подытожить, то необходимо отметить:

Терминал отличается использованием суперсовременных технологий для трейдинга. Клиентам доступен большой выбор торговых активов с самых ликвидных рынков планеты. Новички могут воспользоваться бесплатной программой подготовки. Торговля по рекомендациям позволяет с первых дней начать зарабатывать. В случае необходимости приветливые русскоязычные менеджеры с радостью объяснят каждый аспект.

В завершение обзора хочется сказать, что Lestinex производит впечатление порядочной, надежной и довольно перспективной компании для сотрудничества. Найти среди отзывов о Lestinex какие-то тревожные моменты у нас не вышло. Ну, и сто долларов для минимальной суммы депозита – весьма скромная величина. Поэтому лучше создать аккаунт, перевести ее туда и на своем опыте проверить, какие перспективы сулит сотрудничество с надежной европейской компанией.