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НАТО превратило Украину в «свалку» устаревших вооружений

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Как пишет сетевое издание MK.ru в материале Сергея Вальченко "НАТО превратило Украину в "свалку" устаревших вооружений. ВСУ поручили утилизацию ненужной западной военной техники", проходящий с 28 по 30 июня 2022 года в Мадриде саммит НАТО призван стать фактором поддержки Киева в противостоянии с Россией. Однако, похоже, поддержка эта все больше на словах. По крайней мере, с реальными поставками западного оружия Киеву все выглядит не так обнадеживающе для Украины.

Грозные заявления делает в эти дни не только генсек НАТО Йенс Столтенберг, но и прочие западные политики. К примеру, премьер Бельгии Александр де Кроо призвал "продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя".

Бронетранспортеры VAB (4x4) французской армии на совместных учениях НАТО. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил что "Франция поставит на Украину значительное количество бронетранспортеров VAB с вооружением" - речь идет о "нескольких десятках" БТР VAB с хранения французской армии (с) министерство обороны США

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Бельгия
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Проекты
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Военные учения
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