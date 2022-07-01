НАТО официально назвала Москву главным врагом

Вернемся к началу. НАТО считает Россию главным противником

В новой стратегической концепции НАТО, принятой на саммите в Мадриде, Россия названа главным противником альянса, пишет Al Mayadeen. После окончания холодной войны у блока не было четкой цели, оправдывающей его существование. Теперь врагом, который обосновывает необходимость в НАТО, привлечении новых членов и вливании денег в военные расходы, снова является Москва.

Салям аль-Абиди

Главным событием прошедшего в Мадриде саммита НАТО стало принятие новой стратегической концепции. Этот документ никоим образом не носит исключительно бюрократический характер. Он обосновывает необходимость наличия альянса в нынешних условиях, а также того направления, в котором он должен развиваться, и ориентир для конкретных стран в военной сфере.

Стратегическая концепция, принятая на саммите НАТО в Лиссабоне в 2010 году, оставалась в силе. США и их союзники не видели необходимости менять ее даже после присоединения Крыма к России. Теперь они понимают, что время пришло.

Ключевое и судьбоносное изменение в стратегической концепции будущего НАТО одно: в документе указан главный противник альянса. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Россия больше не партнер, а угроза миру и стабильности Евроатлантического региона.

Напомним, в последний раз потенциальный противник упоминался в стратегической концепции в 1967 году. Данный документ был заменен лишь через 24 года, то есть после окончания холодной войны. Со стратегической концепцией 1991 года (впервые этот документ не носил секретного характера и не называл целью альянса противостояние Москве) начался новый период в истории НАТО, поскольку в отсутствие военного противника у блока больше не было четкой цели, оправдывающей его существование.

Это долгое время касалось всех членов НАТО, особенно в Европе. В ходе рассуждений, что безопасность теперь следует понимать как можно шире, старые и новые европейские члены альянса сократили дорогостоящие расходы на оборону. Для вторых членство в НАТО было легким дополнением к вступлению в Европейский союз. Кроме того, это была своего рода присяга на верность Соединенным Штатам, которые, как негласно предполагалось, каким-то образом решат, что делать, если суверенитету восточноевропейских народов будет угрожать опасность.

Конфликты в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане и даже Сирии неоднократно демонстрировали, что максимально разрешенное Европой участие в боевых действиях – это ограниченные действия небольших групп, предпочтительно бомбардировки с воздуха в условиях бессилия ПВО противника и при условии, что другая сторона действует на земле. Например, США. Это разозлило Дональда Трампа, который понял, что Европу вряд ли устроит идея увеличения военных расходов даже после 2014 года, когда Россия вернула себе Крым.

24 февраля 2022 года все изменилось. Запад взял курс на поддержку Киева в его противостоянии с Москвой, хотя конфликт не перешел украинские границы. Как уже заметил Столтенберг, итогом мадридского саммита станет резкое увеличение военных расходов, и он призвал членов НАТО подготовиться к этому. Также будет произведена передислокация дополнительных воинских частей к границам России. Министры обороны стран НАТО договорились о создании сил специального назначения, которые в случае необходимости будут укреплять восточный фланг альянса.

Соответственно изменится и политика. Если есть потенциальный противник, будут, как и во времена холодной войны, союзники, призванные выполнять свои обязательства. Тем не менее им все будет прощаться – лишь бы они помогали "выдерживать общий подход".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал эту перемену. Неслучайно он неожиданно пообещал препятствовать уже оговоренному расширению НАТО за счет Швеции и Финляндии. Процесс принятия этих двух стран в альянс должен был начаться на нынешнем саммите в Мадриде.

Турецкий лидер призвал Швецию и Финляндию выдать всех, кого его страна считает террористами и их пособниками, тех, кто критиковал Эрдогана в соцсетях, в том числе активистов организаций, запрещенных в Анкаре, но лицензированных по всей Европе.

Скорее всего, мы увидели повторение тактики, использовавшейся во время холодной войны лидерами антикоммунистических режимов, но далеких от западных демократических стандартов. Они оговаривали невмешательство Вашингтона в их дела в обмен на поддержку в противостоянии с Советским Союзом. Поэтому Эрдоган дал понять, что не будет союзником против России просто так.

Разумеется, в Мадрид были приглашены лидеры Украины, Грузии и Молдавии. В отличие от гостей из Азиатско-Тихоокеанского региона, их присутствие на саммите было не только символическим, так как вторым событием саммита после принятия стратегической концепции стало утверждение комплексного пакета помощи Украине. Грузия как минимум получила уверенность в том, что обещания о вступлении страны в НАТО, данные в 2008 году на саммите в Бухаресте, остаются в силе.

В альянсе обсуждали и предполагаемую китайскую угрозу, но страна не была названа противником. Врагом, который оправдывает существование НАТО, привлечение новых членов и вливание денег в военные расходы, является Москва.