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Известия.ru

«Известия» показали работу десанта военно-полевых врачей в ЛНР

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Десант военно-полевых врачей Центрального военного округа лечит не только российских военных и сотрудников Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), но и оказывает всестороннюю медицинскую помощь мирному населению. При этом гражданские и военные специалисты работают совместно, рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов в четверг, 30 июня.


«Андрей — боец Народной милиции ЛНР, получил осколочное ранение в голову, во время штурма украинских позиций. В этот прифронтовой госпиталь его привезли военные врачи группировки «Отважные», они же оказали первую помощь», — рассказал журналист.

По словам командира медицинского батальона, часть личного состава работает в зоне боевых действий. Батальон оснащен необходимым медицинским оборудованием, укомплектован врачами и специалистами узкого профиля.

«Вот так выглядит сумка военного медика: жгут, противошоковое, обезболивающие, бинты. Всё самое необходимое, чтобы оказать полноценную медицинскую помощь раненому на поле боя», — показал военкор «Известий».

Медицинский броневик на скорости въезжает на территорию больницы. К автомобилю сразу бегут военные медики. По рации передали, что внутри машины — солдаты ЛНР, которые попали под обстрел. У одного — ранения рук, его сразу ведут в операционную, где работают хирурги.

Полевой госпиталь оборудован всей необходимой техникой: от 3D-аппарата УЗИ до клинической лаборатории. Этот госпиталь медицинский спецназ оснастил самым современным оборудованием. Особенно здесь рады рентгеновской установке.

«Это многое упрощает, потому что раньше, чтобы проявить снимки, требовалось 15 минут, а сейчас мы можем просто соединиться по wi-fi, увидеть, что вот, допустим, осколок, вот здесь», — поделился рентген-лаборант Иван.

Раньше бойцов с осколочными ранениями от выстрела из гранатомета приходилось отправлять с передовой в специализированные военные госпитали. Теперь помощь оказывается на месте.

«Хирургическая помощь в полном объеме, терапевтическая помощь, неврологическая помощь, при патологии ЛОР-органов, стоматологическую помощь оказываем с элементами челюстно-лицевой хирургии. Специалисты в своих областях делают максимум и даже больше», — добавил врач-терапевт Алексей.

О том, как военные медики Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса помогают в круглосуточном режиме и военнослужащим и мирному населению, пострадавшему от действий военных формирований Украины, рассказали 30 июня в Минобороны РФ.

19 июня, в День медицинского работника, Минобороны показало кадры работы одного из полевых госпиталей в ЛНР. В ведении медиков есть всё необходимое оборудование для оказания полного спектра лечения. Для эвакуации в профильные медицинские учреждения применяются бронеавтомобили «Линза» и вертолеты Ми-8.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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