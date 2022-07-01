Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Рокировка: Три норвежских MLRS в Великобританию, три английских на Украину

29 июня 2022 г. правительство Норвегии официально объявило, что передаст Украине три ПУ РСЗО М270А1 MLRS (Multiple Launch Rocket System). Но при внимательном прочтении сообщения все становится не так однозначно, схема несколько более сложная. В Норвегии снимут с хранения три своих устаревших машины и безвозмездно передадут их Великобританию, а та отправит на Украину такое же количество уже модернизированной техники из наличия своих вооруженных сил - в дополнение к тем четырем, что пообещали почти месяц назад. Те российские СМИ, чьи девочки-дизайнеры редакторы более-менее освоили онлайн-переводчик, еще написали, что "Также Украина получит 5 тыс. боеприпасов к ним в дополнение к уже выданным снарядам". Но этого Норвегия не сможет сделать в принципе, потому что конкретно у них сколько-нибудь значимого количества РС для MLRS нет.

12 ПУ РСЗО М270А1 MLRS пока еще томятся без дела в подземельях складов долговременного хранения норвежской армии под Бьерквиком, но скоро все изменится. На снимках видны шесть машин, еще шесть за спиной фотографа

В 2008 году в норвежской столице Осло состоялось подписание Конвенции по кассетным боеприпасам. Наверное, вы догадываетесь, при таком выборе места Королевство никак не могло остаться в стороне. В качестве жеста доброй воли и воодушевляющего примера они заблаговременно, еще в 2005-м сняли с вооружения своих сухопутных войск будущих потенциальных нарушителей нового договора, 12 штук которых купили всего за семь лет до этого за 1,5 миллиарда крон (около 200 млн. долл. в тех ценах).

Демонстрация первой MLRS во время церемонии ее передачи и принятия на вооружение в Haslemoen в 1998-м. Все эти системы вывели из эксплуатации всего через семь лет © Torgeir Haugaard / Forsvaret

Как было заявлено, после подписания Конвенции все наличные РС M26 утилизировали. Но, видимо, частично сняли с них только кассетные БЧ, а двигатели намеревались использовать повторно.

Редкое фото - отработка расчетами норвежских ПУ M270A1 MLRS процедур стрельбы с использованием адаптеров для неуправляемых авиационных ракет (127 мм? 82 мм?), полигон Сетермуен, 2004 год © Forsvaret

В последний раз MLRS стреляли на полигоне Хьёркин еще в 2004 году

А пусковые с тех пор уже долгих 17 лет числятся в консервации на длительном хранении мобилизационных запасов. В конце 2013-го их совсем было уже признали полностью непригодными к дальнейшему использованию и объявили о планах утилизаци до начала 2016-го. Но именно тогда на Украине заполыхал Майдан, а всего через несколько месяцев на Донбассе артиллерия обеих сторон напомнила всем, что её не зря называют Богом войны. Поэтому в 2014-м новым решением для начала объявили о приостановке утилизации MLRS и продлении сроков их складского хранения до 2020-го. За эти годы в Норвегии так и не пришли к единому мнению о необходимости и целесообразности возвращения к эксплуатации этих машин, хотя такие планы озвучивались неоднократно. Однако УР GMLRS отчего-то прельстила норгов, и в настоящее время весьма вероятной считается закупка Норвегией перспективных УР GLSDB.

Пуск УР GLSDB из ПУ MLRS на фоне зимнего пейзажа севера Скандинавского полуострова © Saab

В связи с этим в своем сообщении правительство Норвегии подчеркивает, что передача РСЗО Великобритании-Украине не нанесет ущерба обороноспособности страны. Очевидно, из оставшихся девяти ПУ планируют сформировать батарею из четырех огневых взводов по две машины, плюс одна на резерв-обучение в Рене.

Ну, а о том, чем модернизированные британские ПУ M270B1 отличаются от норвежских M270A1 поговорим как-нибудь в другой раз.

А что же за 5000 гранат Норвегия передаст в дополнение к 5000 переданным ранее? Всё просто - речь идет о 155-мм боеприпасах для 22 САУ M109A3GN.