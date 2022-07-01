Украина получит еще 17 малых катеров американской компании Metal Shark

Американская катеростроительная компания Metal Shark (штат Луизиана) 28 июня 2022 года подтвердила, что в рамках объявленного правительством США 23 июня очередного пакета военного помощи Украине общей стоимостью 450 млн долл, Украине будут переданы из состава ВМС США шесть построенных Metal Shark новых 40-футовых (фактическая длина 13,3 м) малых сторожевых катеров типа Defiant. Кроме того, Metal Shark сообщила, что ведет строительство для поставки ВМС Украины еще 17 малых сторожевых катеров трех различных типов с алюминиевыми корпусами в рамках программ американской военной помощи, начатых еще до начала российской специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года.

38-футовый малый сторожевой катер типа Defiant в исполнении с закрытой рубкой постройки американской компании Metal Shark (с) Metal Shark

Эти 17 строящихся для Украины катеров включают десять 38-футовых малых сторожевых катеров типа Defiant в исполнении с закрытой рубкой, четыре 38-футовых малых сторожевых катера типа Defiant в исполнении без закрытой рубки ("с центральной консолью") и три 36-футовых катера-перехватчика типа Fearless. Строительство их ведется на предприятиях Metal Shark во Франклине и Жанеретте (штат Луизиана), и компания заявила, что "начнет отгрузку этих катеров немедленно".

Как можно понять, проект постройки этих малых катеров для Украины в счет американских программ военной помощи был начат в 2019 году, но в результате катера к началу 2022 года были только начаты постройкой. Вице-президент Metal Shark по развитию международного бизнеса Генри Иризарри заявил: "Metal Shark тесно сотрудничает с посольством США в Киеве с 2019 года для выработки реализуемой сейчас стратегии поддержки военно-морского потенциала Украины, поэтому приятно видеть, что эти катера поступают именно тогда, когда они больше всего нужны".

38-футовые (12-метровые) катера типа Defiant являются одним из наиболее топовых и массовых продуктов Metal Shark, строящимся для гражданских, государственных и военных заказчиков с конца 1980-х годов. Эти катера строятся в вариантах с закрытой рубкой и без нее и стандартно оснащаются двумя дизельными двигателями Cummins объемом 6,7 литра (хотя возможно применение моторов других производителей, в том числе подвесных) и двумя водометами Hamilton 292, скорость полного хода в базовом исполнении до 40 уз, а с более мощными двигателями - до 50 уз.

36-футовые (11,2-метровые) катера-перехватчики типа Fearless не имеют закрытой рубки и оснащаются тремя подвесными моторами Yamaha или Mercury Verado мощностью по 300 л.с., скорость полного хода до 55-60 уз.

Что касается планируемых к передаче Украине из наличия ВМС США 40-футовых малых сторожевых катеров типа Defiant, то пресс-представитель Командования военно-морских систем (NAVSEA) ВМС США Джейми Кохлер в интервью сетевому изданию "Naval News" заявил, что к настоящему времени ВМС США заказали компании Metal Shark 56 этих катеров, официально обозначаемых как 40-foot Patrol Boat (40PB), и к 9 мая 2022 года получили 20 катеров.

36-футовый катер-перехватчик типа Fearless постройки американской компании Metal Shark (с) Metal Shark

Один из опытных образцов нового 40-футового малого сторожевого катера типа Defiant (40РВ) компании Metal Shark, построенных для ВМС США (с) Metal Shark