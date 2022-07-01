Отставить позиции: украинские силы несут большие потери в Лисичанске

Из-за нехватки продовольствия и воды подконтрольные Киеву военные массово дезертируют

В ходе штурма Лисичанска вооруженные формирования Украины несут большие потери, сообщили 29 июня в Минобороны РФ. Так, в одном из украинских батальонов из 350 бойцов в живых осталось только 30, сообщают сдавшиеся в плен. Из-за проблем с продовольствием украинские боевики начали оставлять позиции и дезертировать. Эксперты отмечают, что положение украинских сил в Лисичанске безвыходное, союзные войска должны скоро взять город. Также ДНР и Украина провели обмен пленными по формуле «144 на 144», сообщил глава ДНР Денис Пушилин. А министр обороны России Сергей Шойгу 29 июня посетил раненных российских военнослужащих и вручил им награды, в том числе звезды «Герой России».

Штурм Лисичанска

Во время наступления российских войск на Лисичанском направлении вооруженные формирования Украины несут значительные потери, рассказали в российском военном ведомстве.

— В районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделении осталось только 30 военнослужащих, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В действующих здесь же подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВФУ, критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи, когда военнослужащие оставляют позиций и дезертируют.

В Лисичанске украинская группировка попала в сложное положение, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Выйти из города практически невозможно, — объяснил он. — Единственная дорога на Северск простреливается и выжить на ней очень сложно. Кто-то пытается использовать гражданский автотранспорт, прикрываясь им, но эту хитрость давно раскусили. Бежать у них не получится.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich Источник изображения: iz.ru

Эксперт отметил, что ВФУ попытаются какое-то время продержаться в городе, где у них есть укрепленные позиции.

— Но это сопротивление, я думаю, будет недолгим, — отметил он. — У них заканчивается боекомплект, плохо с продовольствием и водой. Артиллерийской поддержки им ждать неоткуда. Сейчас важно помочь им сдаться в плен, чаще использовать агитснаряды с инструкциями как это сделать. Думаю, это должно сработать. После Мариуполя с той стороны все понимают, что окружение ведет к разгрому.

«Кракен» сбежал в Харьков

Минобороны РФ 29 июня рассказали об уничтожении российской артиллерией до ста боевиков нацформирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники. После этого командование боевиков оставило позиции и отвело остатки подразделения в Харьков.

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

— Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаев, — заявил Игорь Конашенков.

Кроме того, ВКС России за сутки поразили 32 района сосредоточения войск ВФУ, восемь складов боеприпасов и вооружения, а также базы горючего и по ремонту техники.

В рамках контрбатарейной борьбы было уничтожено два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода, обстреливающих населенные пункты ДНР.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 39 пунктов управления, 216 районов сосредоточения войск, шесть складов с боеприпасами и артиллерийские и минометные подразделения в 68-и районах, в том числе подразделение французских самоходных артиллерийских установок «Цезарь» на острове Кубанский в Одесской области, рассказали в военном ведомстве.

Реактивная система залпового огня «Град» Источник изображения: Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Самолетами ВКС России был сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины и уничтожена самоходная установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» на огневой позиции.

Подразделения ПВО России сбили два самолета Су-25, вертолет Ми-8, девять украинских беспилотных летательных аппаратов, семь баллистических ракет «Точка-У» и восемь реактивных снарядов систем залпового огня.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Награды для героев

29 июня министр обороны России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил награды раненым военнослужащим, отличившихся в ходе специальной военной операции. Звезды «Героя России» получили командир 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии подполковник Рустам Сайфуллин и командир мотострелкового взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии старший лейтенант Балдан Цыдыпов.

В ходе встречи Рустаму Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища. Балдану Цыдыпову — должность старшего специалиста-эксперта в одном из военных комиссариатов Москвы.

Также раненным военнослужащим, находящимся на лечении, вручили ордена Мужества, медали «Жукова», «Суворова» и «За отвагу».

Сергей Шойгу поблагодарил кавалеров орденов и медалей за службу и пожелал скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг.

Награды, врученные Сергеем Шойгу раненым военнослужащим, отличившихся в ходе специальной военной операции Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил министру, что все поступившие к ним военнослужащие прооперированы и проходят реабилитацию. По его словам, они в ближайшее время смогут вернуться в свои подразделения.

Обмен пленными

Донецкая Народная Республика и Украина провели обмен пленными по формуле «144 на 144», сообщил 29 июня глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня 144 бойца ДНР и РФ, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, большинство переданных Киевом людей ранены, им необходима срочная медпомощь.

«Наша основная задача — спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации», — подчеркнул глава республики.

Тактика выжженной земли

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, заявил 29 июня начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

В Краматорске (ДНР) в зданиях детского сада № 80 «Снежок» и школы № 35 дислоцируются боевики национальных батальонов, а на подступах к учреждениям развернуты блокпосты, огневые точки и размещены артиллерийские орудия. В Одессе на верхних этажах жилых домов по улице Екатерининская ВФУ оборудованы огневые позиции и снайперские точки. Местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются в качестве «живого щита».

В Северске (ДНР) на территории школы № 3 размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО украинских вооруженных формирований. В спортзале удерживают жителей близлежащих домов якобы под предлогом обеспечения их безопасности.

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— Данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права, — заявил Михаил Мизинцев.

Также из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных сил России и подразделений ДНР к Авдеевке, копируют тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, отметил Михаил Мизинцев. ВФУ хотят стереть город с лица земли, уточнил он. В доказательство начальник НЦУО привел запись перехваченных переговоров, где один из боевиков говорит, что у них есть «приказ спалить Авдеевку до тла».

— Цель подобных действий украинских националистов состоит в том, чтобы по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ, — заявил он.

На другом берегу

В Минобороны рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Группа младшего сержанта Григория Сазонова штурмовала опорный пункт националистов. Обороняясь, противник открыл по военнослужащим минометный огонь, в результате которого несколько десантников и командир группы получили ранения. Григорий, воспользовавшись радиостанцией начальника группы, вызвал машину для прикрытия и эвакуации раненых.

После этого он вынес пострадавших с поля боя, оказал им первую медицинскую помощь и сумел отбить атаку националистов, пытавшихся взять их в плен.

Захватив позиции боевиков, группа младшего сержанта направилась в населенный пункт. На марше Сазонов обнаружил группу вражеских диверсантов, сразу доложил об этом своему командиру и вступил в бой. Его огонь позволил основной группе обойти врага с флангов.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

— В результате смелых и грамотных действий младшего сержанта Григория Сазонова удалось окружить и уничтожить диверсионно-разведывательную группу противника из 10 националистов без потерь с нашей стороны, — отметили в Минобороны.

Батальонно-тактическая группа, в составе которой действовал танковый экипаж старшего сержанта Сергея Пятина, вела наступление на укрепрайон противника.

Встретив ожесточенное сопротивление, командир танковой роты принял решение обойти укрепленные позиции с фланга. Боевая машина Пятина, выйдя на огневую позицию одной из первых, двумя прицельными выстрелами уничтожила вражеский танк и БМП.

В ответ противник обстрелял боевую машину Сергея, у которой из-за попаданий заклинило башню. Мгновенно сориентировавшись, старший сержант приказал механику-водителю маневрировать так, чтобы старший сержант Пятин мог вести огонь по противнику с заклинившей башней.

Благодаря грамотным действиям экипажа был уничтожен вражеский танк, БМП, расчет гранатометчиков и до 20 человек пехоты противника.

— В результате мужественных и профессиональных действий старшего сержанта Сергея Пятина, противник, несмотря на численное превосходство, оставил позиции, — рассказали в Минобороны.

Подразделение гвардии старшего сержанта Алексея Скулкина под минометным обстрелом противника форсировало водную преграду. Закрепившись на вражеском берегу реки, Алексей организовал оборону и наблюдательный пост, обеспечив прикрытие наводимой понтонной переправы. Противник неоднократно пытался вернуть контроль над берегом, но все попытки были успешно отражены Алексеем и его подчиненными.

Смелые и решительные действия Алексея Скулкина помогли быстро навести мост и стремительно перебросить войска на противоположный берег, рассказали в военном ведомстве.

Богдан Степовой

Андрей Федоров