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Военное обозрение

В Туле разработали транспортно-боевую версию ЗРПК «Панцирь-СМ» с двойным боекомплектом

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Источник изображения: topwar.ru

Фото иллюстрационное

Тульские конструкторы из КБ приборостроения им. Шипунова разработали новую модификацию зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-СМ" с увеличенным боекомплектом. Новый комплекс получил приставку "ТБМ" (транспортно-боевая машина).

Как поясняется, ТБМ не будет иметь пушечного вооружения и станции обнаружения воздушных целей. Вместо двух 30-мм пушек и РЛС комплекс несет двойной боекомплект в 24 ракеты. ЗРК будет получать целеуказание от других комплексов, а также РЛС, объединенных в одну систему. На ТБМ установлено погрузочное устройство, позволяющее производить расчету самостоятельно производить перезарядку комплекса, а также заряжать другие ЗРК.

Отметим, что новый зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" разработан специально для российской армии. В новом комплексе исправлены все недостатки, присущие базовой модели. В отличие от уже стоящего на вооружении ЗРПК "Панцирь-С", новый комплекс получил на вооружение ракету с увеличенной скоростью (до 5 Махов против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса "Панцирь-С").

Кроме того, "Панцирь-СМ" получил новую многофункциональную прицельную станцию с активной фазированной антенной решеткой, позволяющей "видеть" цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы нового комплекса увеличена до 40 км. Комплекс способен распознавать и поражать все виды беспилотных летательных аппаратов.

Также для ЗРПК "Панцирь-СМ" разработаны новые малогабаритные зенитные ракеты, специально созданные для уничтожения дронов. Одна машина может нести до 48 таких ракет в контейнерах по четыре штуки. Транспортно-боевая машина в варианте с двойным боекомплектом, соответственно, 96.

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  • В новости упоминаются
Продукция
57Э6
96К6 Панцирь-С1
Компании
КБП
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