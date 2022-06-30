Появится ли в Беларуси ядерное оружие?.

28 июня в Мадриде стартовала трехдневная встреча глав государств и правительств 30 стран НАТО с участием партнеров и кандидатов. Основные вопросы, которые вынесены для обсуждения на мероприятии, давно известны, и многие СМИ небезосновательно успели окрестить данный саммит «антироссийским». С этим названием можно согласиться. Официальное решение об отказе от диалога с Россией и признание ее противником, принятие Стратегической концепции на период до 2030 года (совершенно новый базовый документ альянса), обсуждение конфликта на Украине, существенное наращивание военных сил в Европе, увеличение военных расходов, попытки снять вето Турции на прием Финляндии и Швеции – вот перечень главных тем «исторического» диалога, начавшегося в столице Испании.

Примечательно, что накануне, словно предваряя саммит НАТО, 25 июня в Санкт-Петербурге встретились всего два президента – Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. Между тем, следует отметить, что малочисленность участников этой встречи никак не сказалась на интересе, уже проявленном к ней со стороны членов G 7, чьи заседания прошли в период с 26 по 27 июня. Кроме того, не стоит сомневаться в том, что встреча глав субъектов Союзного государства не останется без внимания и лидеров стран, приехавших в Мадрид.

Ажиотаж, возникший вокруг переговоров двух президентов в северной столице России, был вызван рядом заявлений, сделанных лидерами объединенного государства. Напомним, что среди широкого круга тем встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко особое место было отведено вопросам обороны и безопасности.

Во время встречи президент Беларуси подчеркнул, что соответствующая тематика для союзных стран критически важна в связи с событиями, инициированными «коллективным Западом». «Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки. <…> Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. <…> Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты наши, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды. Я не говорю о том, что мы завтра перевезем (или вы перевезете) туда ядерные боеприпасы. <…> Не в первый раз ставлю перед вами этот вопрос. Знаю, что вы рассматривали в Министерстве обороны. Хотелось бы услышать, как будут развиваться здесь события», – сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Владимиру Путину. «Я не скрываю, я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока. Это наша непосредственная обязанность», – добавил Александр Лукашенко.

Со своей стороны российский лидер отреагировал на слова главы белорусского государства, касающиеся того, что на действия США можно было бы ответить зеркально: «Можно. Но нам с вами даже зеркально, наверное, не стоит отвечать, нет необходимости. Но я с вами полностью согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть, и других стран ОДКБ мы просто обязаны». «Поэтому я предлагаю следующее, – продолжил президент России. «На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов СУ-25. Их можно было бы дооборудовать, правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах России (мы с вами договоримся, как это сделать), и соответствующим образом начать подготовку летного состава. Это первое».

«И второе. Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято: в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», – добавил Владимир Путин. Он предложил поручить министрам обороны и начальникам генеральных штабов двух стран проработать все детали, связанные с этим.

Вот после этих слов коллеги из G 7 «серьезно озаботились», о чем поспешили сообщить в совместном коммюнике: «Мы выражаем серьезную озабоченность после заявления России о том, что она может передать Беларуси ракеты с ядерным потенциалом», – указано в документе, подписанном «семеркой» 27 июня в замке Эльмау (земля Бавария), где проходил саммит G7. Правда, на следующий же день их попытался успокоить пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мягко указав на невнимательность западных оппонентов. «Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия»,— пояснил Песков.

Но сбить с «утвержденного курса» западных политиков не удалось. Давно всем известно, что для данной категории людей лицемерие – степень профессионализма. Чтобы еще раз в этом убедиться, достаточно привести слова российского президента на встрече с Александром Лукашенко. Так, Владимир Путин, говоря о вопросах безопасности, обратил внимание, что в Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов (в основном это атомные бомбы), которые находятся в 6 европейских странах-членах Североатлантического блока. «Для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, и не только американских, но и этих упомянутых мною стран», – пояснил президент России.

Вот как-то так – в своем глазу бревна не увидать.

В развитие темы хочется обратить внимание на то, что, по сообщениям западных СМИ, на саммит НАТО в Мадриде Джо Байден привез решение о продлении пребывания части дополнительных американских сил в Польше. Также Байден доставил информацию об изменениях параметров присутствия американских военных в Литве, Латвии и Эстонии. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг еще раньше заявил об увеличении численности сил быстрого реагирования. «Мы увеличим численность наших сил быстрого реагирования: она составит заметно более 300 тыс. бойцов», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, говоря о планах на саммит. Кроме того, Столтенберг объявил о планах усиления боевых групп, размещенных НАТО в восьми странах на востоке альянса, до уровня бригад.

Теперь уже очевидно, что подобными заявлениями руководство НАТО и США с удовлетворением афишируют «знаковое» для них событие – впервые за 30 лет после завершения холодной войны Североатлантический блок возвращается к своим истокам — выполнению задачи, для которой альянс был создан в 1949 году — военное сдерживание СССР, а сейчас – России.

Характерная деталь – «коллективный Запад» перестал вспоминать о том, что первым был создан блок НАТО (1949 г.), а Организация Варшавского Договора – второй (1955 г.). Для него это не выгодно, потому что становится очевидным то, чем мотивированы многие события современности.

Сразу после завершения Второй мировой войны «демократический» Запад (в первую очередь США и Великобритания) даже мысли не допускал о том, что в мире может существовать еще какое-то государство с военным и экономическим потенциалами, сопоставимыми с его возможностями, а тем более превосходящими. И уж, тем более что государство это – СССР, страна «победившего пролетариата». Государство, которым руководили выходцы из народа, а не представители сенаторских и губернаторских династий или аристократической олигархии. То есть страна с неправильной, неанглосаксонской «демократией». Страна, против которой «демократический» западный мир выращивал немецкий фашизм образца 30-40-х годов прошлого века.

В 21-м веке, к сожалению, все возвращается. Теперь «коллективный Запад» выращивает в Польше националистов, в странах Балтии – нацистов, а на Украине – уже вырастил и использовал. И все для того, чтобы убрать с политической карты мира Союзное государство России и Беларуси.

В свою очередь Союзное государство с этим не согласно, потому как желает развиваться в мире и безопасности. Следовательно, в рамках обеспечения военной безопасности усиливает военную интеграцию своих субъектов. О чем и договорились в Санкт-Петербурге два президента – Путин и Лукашенко. При этом достигнуты принципиальные договоренности, а соответствующие специалисты займутся детальной проработкой всех аспектов.

Но уже сейчас, взяв за основу слова российского лидера, можно говорить о том, что в скором времени часть белорусских Су-25 будет отправлена в Россию на авиационные заводы для их дооборудования в отношении появления возможностей по применению ядерных боеприпасов, а возможно и для более глубокой модернизации. Подготовку летного состава (после модернизации самолетов) целесообразно провести на базе совместного центра подготовки ВВС и войск ПВО, созданного на территории Беларуси, по договоренности между министрами обороны России и Беларуси, достигнутой еще в марте прошлого года.

Что касается «Искандеров», то здесь, как минимум, два варианта. Еще в феврале этого года президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь на полигоне Осиповичский и выступая перед журналистами, сказал, что вероятно скоро на белорусской территории будет создан еще один совместный учебный центр для подготовки специалистов по применению ОТРК «Искандер»: «Хорошее оружие. Нам надо его освоить? Надо. Мы будем покупать это оружие у Российской Федерации. Поэтому я буду просить, чтобы был четвертый центр, по «Искандерам», чтобы мы могли освоить и эту технику», – заявил тогда президент.

Но, после резкого обострения обстановки в связи с началом российской армией специальной военной операции на Украине, уже 26 мая на совещании с руководством министерства обороны Беларуси президент дал понять, что в белорусских вооруженных силах необходимо создавать Южное оперативное командование (ЮОК). «К сожалению, открылось новое направление, как принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание», – сказал глава государства. Президент отметил, что тема усиления южного направления поднималась и раньше. «Это было еще в прошлом году. Мы понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что надо немедленно создавать это оперативное направление», – сказал Александр Лукашенко.

Ранее «Военно-политическое обозрение», рассуждая об особенностях формирования нового объединения в вооруженных силах Беларуси, предполагало, что в составе ЮОК может появиться отдельная ракетная воинская часть, на вооружении которой будет состоять ОТРК «Искандер»,– нюанс обусловленный требованиями обстановки.

Вместе с тем, принимая во внимание, что подготовленных расчетов ОТРК «Искандер» в белорусской армии еще нет, а угрозы военной безопасности со всех направлений, кроме восточного, уже есть, логично принять вариант создания на первоначальном этапе совместного учебного центра с российскими специалистами в качестве инструкторов. Кроме того, существуют некоторые юридические показания для такой формы присутствия в Беларуси именно комплексов «Искандер-М» (а не «Искандер-Э», например), о которых заявил российский президент.

Такой вариант позволит обойти юридические коллизии, и, кроме подготовки белорусских расчетов, организовать еще и учебно-боевое дежурство ОТРК, по аналогии с зенитно-ракетной системой С-400, которую разместили в Гродненской области в отделении совместного центра подготовки ВВС и войск ПВО.

В дальнейшем, после подготовки расчетов и подготовки правовой базы, можно приступать к формированию отдельной ракетной воинской части в составе ЮОК.

Владимир Вуячич