Израильское устройство Xaver 1000 позволяет видеть людей сквозь стены

Xaver 1000

Израильская компания Camero-Tech представила на выставке Eurosatury 2022 новое устройство из своей серии «See Through Walls» (наблюдение сквозь стены) под названием Xaver 1000. Принцип действия засекречен, предназначение – изучение обстановки за препятствиями, через которые не видит человек. Технология ориентирована на военных и предназначена для проведения разведывательных и поисково-спасательных миссий.

Сообщается, что Xaver 1000 использует искусственный интеллект для обнаружения живых существ за стеной, определения их количества и взаимного расположения. Устройство может создать визуальную модель помещения, разместить на ней цели, показать высоту, расположение и ориентацию каждой из них. При определенных условиях точность изображения позволяет увидеть отдельные части тела. Отслеживание живых объектов не зависит от их активности, поэтому можно выявить за стеной затаившегося снайпера с защитой от тепловизионного наблюдения. Система позволяет определить общую позу человека и дать прогноз по наличию у него оружия. Xaver 1000 может видеть через стены из наиболее распространенных материалов, толщина преград не уточняется. Вся информация выводится на 10-дюймовый дисплей, для работы с устройством требуется минимальное обучение.