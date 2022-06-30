Столтенберг о расширении НАТО: двери открыты, если вы не украинцы

Турция открывает двери НАТО для Финляндии и Швеции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг действует по принципу: все делать назло России. "Путин хотел меньше НАТО, а получит больше" — так цитирует "Фигаро" слова Столтенберга по поводу вступления Швеции и Финляндии. Но газета напоминает о многолетнем участии этих стран в маневрах альянса, а также признает: Украину взять у Йенса кишка тонка.

На саммите НАТО в Мадриде Турция и две страны Северной Европы – Швеция и Финляндия – подписали меморандум о снятии блокады, созданной главой турецкого государства.

Турция не стала бодаться со своими союзниками. Еще до официального ужина в честь открытия саммита НАТО во вторник вечером в Мадриде Анкара достигла договоренности с Финляндией и Швецией о том, что не будет блокировать их вступление в альянс. Не дожидаясь намеченных на среду встреч президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Джо Байденом и с Эммануэлем Макроном, Турция и две североевропейские страны подписали меморандум о снятии возражений главы турецкого государства. А ведь всего лишь накануне саммита казалось, что такое решение невозможно. Тем не менее в разгар конфликта на Украине и под пристальным взглядом своих партнеров Турция не рискнула внести раскол в альянс.

Достигнутое соглашение учитывает озабоченность Турции по поводу экспорта оружия и борьбы с терроризмом, заявил вечером генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Как союзники НАТО, Финляндия и Швеция обязуются полностью поддерживать Турцию перед лицом угроз ее безопасности", — добавил он.

Реджеп Тайип Эрдоган заблокировал процесс вступления в организацию, который требует согласия всех членов НАТО, с целью добиться пересмотра снисходительной политики Швеции по отношению к Рабочей партии Курдистана (РПК) и к курдскому движению в целом. Анкара и ее союзники считают РПК террористической группировкой. Президент Турции также подверг критике одобренные Стокгольмом ограничения на поставки оружия в Турцию.

Новый удар по курдам

В меморандуме Швеция и Финляндия обязуются экстрадировать террористов и внести поправки в свое законодательство. Швеция также обещает "усилить" свою армию с 1 июля. Две страны также не будут поддерживать курдские отряды самообороны, действующие в Сирии (YPG и PYD), и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в Турции в причастности к попытке государственного переворота против Эрдогана в 2016 году. Йенс Столтенберг заявил, что все процедуры будут проводится в соответствии с европейскими конвенциями по экстрадиции. Для курдской группировки, сражающейся в Сирии в союзе с американскими войсками, это новый дипломатический удар. Швеции и Финляндии, которые все больше стремились в НАТО по мере обострения украинского кризиса, пришлось заплатить высокую цену в плане утраты образа "рая для беженцев" – по крайней мере, в декларациях о намерениях.

По состоянию на среду тридцать стран-членов альянса могут начать процедуру вступления Финляндии и Швеции, что требует консенсуса. Интеграция двух стран будет быстрой, поскольку их армии уже давно работали над соответствием критериям НАТО. Они много лет проводят совместные учения с союзниками. Теперь, чтобы добиться успеха, членство Финляндии и Швеции должно быть всего лишь формально одобрено парламентами других тридцати стран.

"Дверь в НАТО открыта"

Другим странам-членам НАТО не придется публично бить кулаком по столу. Французская сторона сохраняла осторожность на протяжении всех обсуждений, гарантируя, что учтет все опасения Турции, при этом не имея уверенности, что согласие может быть достигнуто. "Посмотрим", — сказали в Елисейском дворце перед саммитом.

У Турции есть другие темы для переговоров с западными партнерами насчет якобы опасных для них курдов. После приобретения российских систем ПВО С-400 Турция была исключена из программы США по поставке истребителей F-35. Но она все еще хочет модернизировать свой авиационный парк. У Анкары также есть соблазн провести военную операцию на севере Сирии в районе, контролируемом курдами, чтобы создать там некую буферную зону. Но она не может решиться на такую операцию, не получив молчаливое согласие со стороны США, а также России, союзницы Сирии. Этот вопрос должен быть включен в повестку дня двусторонней встречи с американским президентом, запланированной на среду.

Если блокирование процедуры вступления снято с повестки дня Североатлантического альянса, то НАТО может порадоваться успеху. "Владимир Путин хотел меньше НАТО, он получит больше НАТО", — заявил Йенс Столтенберг. Этим самым он хочет сказать, что "дверь в НАТО открыта". Впрочем, понятно, что это заявление не было адресовано украинцам. Вступление Украины в альянс теперь уж точно неактуально.

Николя Барот (Nicolas Barotte)