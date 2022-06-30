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США хотят расколоть мир. У них ничего не выйдет

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Президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Мадриде
Президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Мадриде.
Источник изображения: © BRENDAN SMIALOWSKI

Саммит НАТО и ожидание холодной войны

Некоторые эксперты видят в кризисе на Украине начало новой холодной войны, пишет Cumhuriyet. Автор статьи объясняет, почему США выгодно такое развитие событий. У них ничего не получится, подчеркивает он.

Барыш Достер (Barış Doster)

Вчера, 28 июня, в Мадриде, столице Испании, начался саммит НАТО, который завершится завтра. Повестка дня известна: конфликт на Украине, членство Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе, детализация позиции в отношении России и Китая. Поскольку НАТО по сути является инструментом агрессии и оккупации американского империализма, а расширение организации, увеличение бюджета, выделяемого членами на вооружение, и нацеливание альянса на страны, возражающие против американской гегемонии, полностью совпадают с интересами США, многие комментаторы называют мадридский саммит одним из важнейших в истории альянса. Немало и тех, кто видит в украинском конфликте начало новой холодной войны. Так ли это? Давайте обсудим...

Во-первых, ответим на следующий вопрос: кому нужна новая холодная война? Ответ очевиден. Тому, кто хочет поляризовать мир, продать больше оружия и заработать деньги, усилить влияние на своих союзников, продлить жизнь НАТО, создать искусственных врагов, разместить базы по всему миру и заполнить моря авианосцами. Иными словами, США.

Во-вторых, капитализм не может жить без кризиса, который при такой системе является структурным и фундаментальным. Структурный кризис сопровождается циклическими кризисами. Экономические депрессии, войны, колебания цен на энергоносители и резкие падения на фондовых рынках следует рассматривать в этом контексте. Пандемия, последовавшие на ее фоне сбои в цепочках поставок и, наконец, конфликт на Украине усугубили кризис еще больше.

В-третьих, в ходе украинского конфликта Россия, вопреки ожиданиям Вашингтона, не встала на колени, ее экономика не рухнула. Хотя американская оружейная промышленность довольна, а влияние Соединенных Штатов на НАТО усиливается, инфляция в США достигла самого высокого за последние 40 лет уровня. Кроме того, большое количество стран не соблюдают санкции против России. Среди них есть и союзники Вашингтона. Усилия этих государств построить тесные отношения с Китаем, Россией, Ираном также причиняют головную боль США.

США не достигнут цели

В-четвертых, США, несмотря на все оказываемое давление, не смогли добиться от Германии и Франции всего, чего они хотели, в контексте антироссийских мер. Берлин и Париж сопротивлялись, особенно в энергетике. По этой причине Великобритания, один из двух стратегических союзников США в мире (второй такой союзник – Израиль), более активно действует в украинском вопросе и делает все возможное для затягивания конфликта.

Одним словом, в холодной войне стороны были известны, как и их политэкономические модели, идеологии, союзники, ведущие державы и даже географические регионы. С одной стороны, коммунизм, Варшавский договор, СССР; с другой – капитализм, НАТО, США. Германия была разделена на Западную и Восточную. Берлинская стена была символом холодной войны. Сегодня того мира нет. Китай, которого Вашингтон считает самым большим врагом в среднесрочной и долгосрочной перспективе, является крупнейшим внешнеторговым партнером США и ЕС. Взаимная торговля и инвестиции колоссальны. Иными словами, с точки зрения экономических отношений, торговли энергоресурсами, внешней торговли в наши дни между странами существует серьезная близость, сотрудничество и даже отношения взаимозависимости. Учитывая также головокружительную динамику событий в области транспорта и коммуникаций, мир просто невозможно разделить на два лагеря. Вот почему усилия США тщетны.

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