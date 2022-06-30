Америка не уважает союзников по НАТО. Ей это аукнется

У резкой критики, с которой Америка выступает в адрес Венгрии, есть последствия

В отличие от России и Китая, США активно смешиваются во внутреннюю политику своих союзников по НАТО, пишет The American Conservative. По мнению автора статьи, неуважительное отношение, которое Вашингтон, в частности, проявляет к Венгрии, может ослабить влияние Штатов на европейских партнеров.

Если бы Соединенные Штаты относились к другим членам НАТО так, как они относятся к Венгрии, влияние Вашингтона в Европе ослабело бы.

Стивен Шолль (Stephen Sholl)

Несмотря на громкие заявления президента Джо Байдена о глобальном альянсе во главе с Соединенными Штатами, который сложился в ответ на спецоперацию Путина на Украине, одного быстрого взгляда на карту стран, которые ввели санкции против России, достаточно, чтобы понять, что Вашингтон нашел крайне мало поддержки за пределами границ НАТО и наших азиатских союзников. Даже входящая в военный блок Турция отказалась вводить ограничения против России, и ее примеру последовали практически все страны Африки, материковой Азии и Южной Америки.

Хотя многие аналитики утверждают, что нейтралитет этих стран обусловлен влиянием на них России или Китая, главным виновником ослабления глобальной поддержки Америки являются сами Соединенные Штаты.

Одна из ключевых причин, по которым эти страны сохраняют нейтралитет или выбирают своими покровителями и инвесторами Китай или Россию — а не Соединенные Штаты, — заключается в том, что Пекин и Москва за некоторыми очевидными исключениями не пытаются вмешиваться и оценивать внутреннюю политику других стран. США же активно стараются оказывать влияние на внутриполитический ландшафт находящихся в их сфере влияния государств. И американские чиновники энергичнее всего высказываются по самым щекотливым внутриполитическим вопросам, таким как, к примеру, принятие и продвижение идей ЛГБТК+, то есть по вопросу, который является самым спорным и широко обсуждаемым в мире.

Наиболее яркое проявление эта позиция Вашингтона нашла в отношениях Соединенных Штатов с Венгрией. Слушания в Сенате по вопросу об утверждении кандидатуры нового посла в Венгрию, состоявшиеся 23 июня, наглядно продемонстрировали то рвение, с которым Америка стремится заставить союзников принять их прогрессивную идеологию, и ту злобу, которую испытывает истеблишмент, когда его давление отвергают.

Хотя кандидат на должность посла Джеймс Прессмен (James Pressmen) признал, что Венгрия — это ключевой союзник НАТО, осудил специальную операцию России на Украине и поддержал ключевые санкции против Москвы, в своем выступлении в Сенате он проявил такое отношение к Венгрии, будто Будапешт — это всего лишь непослушный школьник, который нуждается в строгом наказании.

Значительную часть предоставленного ему времени Прессмен потратил на критику и осуждение Венгрии. Хотя в его речи отсутствовали фактические доказательства — если не считать упоминания о месте Венгрии в весьма спорном рейтинге стран по уровню развития демократии, составленном организацией Freedom House, — Прессмен раскритиковал Будапешт за "отступление от принципов демократии", за готовность поддаваться влиянию России и Китая и, что самое важное, за отсутствие поддержки ЛГБТК-сообщества. Сенатор Эд Марки (Ed Markey), который был председателем на слушании, даже назвал премьер-министра Виктора Орбана — то есть фактически всю Венгрию — "врагом демократических институтов и прав человека". Член комитета Сената Кори Букер (Cory Booker) выразил сомнения в лояльности Будапешта как союзника в контексте украинского конфликта, хотя он все же признал, что страна приняла более 700 тысяч беженцев.

Тем не менее, в глазах сенатского комитета, самым страшным грехом Венгрии все равно является притеснение прав сообщества ЛГБТК+. Комитет даже упомянул о конкретном политическом решении венгерского правительства, а именно о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на уроках полового воспитания в школах. Хотя еще десять лет назад такой была политика подавляющего большинства школ в самой Америке, включая мою собственную, в округе Лаудон, комитет назвал курс венгерских властей в этом вопросе главным показателем "упадка демократии" в стране. Прессмен заявил, что этот конкретный запрет является частью более масштабной кампании, которую правительство проводит, чтобы "исключить уязвимые слои населения из демократического процесса".

Другим тревожным аспектом выступления Прессмена и этих слушаний в целом стали очевидное невежество кандидата на должность посла. В своем выступлении он рассказал о предположительном усилении антисемитской и антицыганской деятельности в Венгрии. По какой-то причине он не упомянул о том, что Европейская еврейская ассоциация (European Jewish Association) не так давно назвала Венгрию одной из самых безопасных стран для евреев в Европе, а подавляющее большинство представителей цыганского сообщества на недавних выборах проголосовали за Орбана.

И Прессмен, и сенаторы ясно дали понять, каким будет их ответ на перечисленные выше "нарушения". Первый пообещал открыто вступать в конфронтацию с венгерским правительством и поддерживать гражданское общество страны (то есть НКО и левые оппозиционные партии) в их демократических устремлениях. Комитет и Прессмен зашли еще дальше и упомянули о планах сотрудничать с ЕС, чтобы наказать Венгрию за ее предположительные нарушения. Хотя никто не произнес этого открыто, но эти заявления фактически представляют собой обещание бросить вызов напрямую венгерскому правительству, которое одержало убедительную победу на последних выборах, набрав 54% голосов, и поддержать его противников внутри избирательной системы. Другими словами, это мягкая попытка сменить режим.

Можно долго говорить о том лицемерии, с которым комитет осуждает действия России на Украине и одновременно стремится контролировать правительство Венгрии. Однако главной опасностью является то, что такое поведение Соединенных Штатов может превратить их союзников и партнеров во врагов. Даже если кому-то действительно кажется, что Венгрия превратилась в страну, где демократия переживает упадок, где расцветают ксенофобия и авторитаризм, в мире сегодня есть гораздо более серьезные угрозы, которым необходимо противостоять.

Сегодня радужный флаг в Будапеште развевается над немногими зданиями, и одно из них — посольство США. Когда Вашингтон пытается давить на другие страны подобным образом, он только толкает их в объятья своих соперников. Если Соединенные Штаты действительно хотят, чтобы важные союзники вроде Венгрии не стали партнерами или пешками таких стран, как Китай и Россия, американским чиновникам следовало бы уважать их внутреннюю политику.

В противном случае — а Прессмен уже показал полное отсутствие уважения к демократически избранному правительству Венгрии, — они рискуют спровоцировать ту самую "нелояльность", которой так боятся. Любая страна, пока еще не являющаяся союзницей Соединенных Штатов, посмотрит, как Вашингтон обращается со своими союзниками, такими как Венгрия, и решит, что попасть в сферу влияния Америки — значит попасть под давление, снисходительное отношение, а порой и откровенное осуждение.

Хотя Венгрия — далеко не самый крупный и важный союзник Соединенных Штатов в Европе, есть и другие страны, к которым Вашингтон может проявлять такое же отношение. К примеру, Польшу часто критикуют так же, как Венгрию, и, хотя та фанатичная поддержка, которую Польша оказала Украине, дала Варшаве возможность пользоваться некоторыми поблажками во взаимодействиях с Вашингтоном и Евросоюзом, скорее всего, в будущем их отношения вновь приобретут антагонистический характер.

Есть также опасность, что другие, более крупные европейские страны, могут последовать по идеологическому пути Будапешта. Высока вероятность, что в ближайшем будущем Испания и Италия могут избрать консервативные правительства. Даже Франция недавно приблизилась к тому, чтобы выбрать президента-националиста. Если бы внешнеполитический истеблишмент Соединенных Штатов относился к другим членам НАТО так, как он относится к Венгрии, влияние Америки в Европе заметно ослабело бы.

Стивен Шолль — приглашенный научный сотрудник Коллегии Матиаса Корвинуса (Mathias Corvinus Collegium), института перспективных исследований, расположенного в Будапеште, Венгрия.