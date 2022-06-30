Войти
Ростех

Ростех адаптировал «Ансат» для тушения пожаров

819
0
0
Ансат
Ансат.
Источник изображения: Ростех

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех расширил функционал вертолета «Ансат» – воздушное судно оснастили оборудованием для пожаротушения, способным перевозить до тонны воды. Использование специального водосливного устройства сертифицировала Росавиация, допустив применение вертолета для тушения пожаров.

На Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» завершились сертификационные летные испытания вертолета «Ансат», оборудованного для пожаротушения. Воздушное судно оснащается системой внешней подвески грузоподъемностью 1000 кг, на которую, в свою очередь, крепится специальное водосливное устройство.

«Ансат» превосходит по маневренности тяжелые вертолеты, которые используются для тушения пожаров, и позволяет действовать в условиях плотной застройки, что делает его практически незаменимым для борьбы с огнем в городских условиях. Так, вертолет может ликвидировать точечное возгорание, набирая воду в любом открытом водоеме глубиной от 1,5 метров, например в ближайшей реке или бассейне. При этом водосливное устройство заполняется водой за 15-20 секунд», – прокомментировали в Ростехе.

Конструкцией водосливной системы, в состав которой входит специальная мягкая емкость, предусмотрена возможность регулировки объема перевозимой воды – от 600 до 1000 литров. Органы управления и средства контроля оборудования для пожаротушения установлены у командира воздушного судна. После прибытия к месту пожара летчик нажимает кнопку раскрытия клапана на водосливном устройстве. Сброс воды на очаг возгорания производится в режиме висения или в полете на скорости до 120 км/ч.

«Новое оборудование расширяет функциональные возможности вертолета «Ансат», что актуально как для действующих эксплуатантов наших машин, так и для потенциальных заказчиков Казанского вертолетного завода. Сегодня «Ансат» – вертолет, который можно применять для перевозки грузов и пассажиров, в санитарной авиации, при тушении пожаров и при проведении поисково-спасательных работ. Подобная универсальность особенно важна для заказчиков, имеющих ограниченный парк воздушных судов», – отметил генеральный директор Казанского вертолетного завода Владимир Гинсбург.

«Ансат» – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе. Машина сертифицирована для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье. В 2021 году Росавиация сертифицировала установку на вертолет «Ансат» прожектора, а также бортовой стрелы с лебедкой, что позволяет безопасно поднимать на борт и спускать людей и грузы массой до 272 кг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Ростех
Похожие новости
20.09.2021
"Вертолеты России" поставили второй Ми-8МТВ-1 службе санавиации по контракту на 66 машин
30.09.2019
Новые проекты модернизации вертолетов Ми-24
03.01.2019
"Вертолеты России" поставили в 2018 году 31 медицинский вертолет
10.08.2016
По опыту операции в Сирии российским вертолетам поменяют лопасти
20.07.2015
За 10 лет производительность труда на Казанском вертолетном заводе выросла почти в 10 раз - Минобороны РФ
09.06.2015
Казанский вертолетный завод провел презентацию вертолета «Ансат» для коммерческих эксплуатантов
23.04.2015
Делегация правительства Кубы посетила завод «Вертолетов России» в Казани
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 22:57
  • 28639
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.06 20:11
  • 27
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.06 19:22
  • 3
НАТО переходит к подготовке войны с Россией
  • 30.06 17:31
  • 67
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 30.06 15:31
  • 2
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
  • 30.06 14:41
  • 4
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 30.06 13:14
  • 5
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 30.06 10:21
  • 1
Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров
  • 30.06 06:36
  • 30
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 30.06 06:25
  • 2
В Киеве анонсировали строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2
  • 30.06 01:01
  • 4
Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин
  • 30.06 00:01
  • 16
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 29.06 18:29
  • 1
Предсказаны дальнейшие шаги Путина. У Запада мало шансов
  • 29.06 16:56
  • 1
ЕС назначил Украину кандидатом. И подтвердил правоту русских
  • 29.06 16:48
  • 1
В США оценили возможную передачу Белоруссии российских «Искандеров»