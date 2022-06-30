Ростех адаптировал «Ансат» для тушения пожаров

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех расширил функционал вертолета «Ансат» – воздушное судно оснастили оборудованием для пожаротушения, способным перевозить до тонны воды. Использование специального водосливного устройства сертифицировала Росавиация, допустив применение вертолета для тушения пожаров.

На Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» завершились сертификационные летные испытания вертолета «Ансат», оборудованного для пожаротушения. Воздушное судно оснащается системой внешней подвески грузоподъемностью 1000 кг, на которую, в свою очередь, крепится специальное водосливное устройство.

«Ансат» превосходит по маневренности тяжелые вертолеты, которые используются для тушения пожаров, и позволяет действовать в условиях плотной застройки, что делает его практически незаменимым для борьбы с огнем в городских условиях. Так, вертолет может ликвидировать точечное возгорание, набирая воду в любом открытом водоеме глубиной от 1,5 метров, например в ближайшей реке или бассейне. При этом водосливное устройство заполняется водой за 15-20 секунд», – прокомментировали в Ростехе.

Конструкцией водосливной системы, в состав которой входит специальная мягкая емкость, предусмотрена возможность регулировки объема перевозимой воды – от 600 до 1000 литров. Органы управления и средства контроля оборудования для пожаротушения установлены у командира воздушного судна. После прибытия к месту пожара летчик нажимает кнопку раскрытия клапана на водосливном устройстве. Сброс воды на очаг возгорания производится в режиме висения или в полете на скорости до 120 км/ч.

«Новое оборудование расширяет функциональные возможности вертолета «Ансат», что актуально как для действующих эксплуатантов наших машин, так и для потенциальных заказчиков Казанского вертолетного завода. Сегодня «Ансат» – вертолет, который можно применять для перевозки грузов и пассажиров, в санитарной авиации, при тушении пожаров и при проведении поисково-спасательных работ. Подобная универсальность особенно важна для заказчиков, имеющих ограниченный парк воздушных судов», – отметил генеральный директор Казанского вертолетного завода Владимир Гинсбург.

«Ансат» – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе. Машина сертифицирована для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье. В 2021 году Росавиация сертифицировала установку на вертолет «Ансат» прожектора, а также бортовой стрелы с лебедкой, что позволяет безопасно поднимать на борт и спускать людей и грузы массой до 272 кг.