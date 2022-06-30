Ростех представил комплекс обработки разведданных на форуме «Инженеры будущего»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на проходящем в Тульской области форуме «Инженеры будущего» подвижный комплекс обеспечения АСУ ВВС разведывательной информацией.

Комплекс выполняет автоматизированную обработку радиолокационных данных, полученных в ходе выполнения полета. На основе информации, полученной от бортовой аппаратуры летательного аппарата, комплекс выдает целеуказание и доводит его до пунктов управления в авиации.

Оборудование поддерживает ведение радиотелефонной связи как по открытым каналам, так и с использованием спецаппаратуры и помехоустойчивых режимов в КВ- и УКВ-диапазонах. Комплекс выполнен на шасси автомобиля КАМАЗ. Изделие разработано тульским предприятием «Росэлектроники» НПП «Связь» и изготавливается серийно.

«Благодаря использованию новейшего оборудования комплекс позволяет производить автоматизированную обработку информации, получаемую от летательного аппарата. Это повышает эффективность выполнения боевых заданий. В ходе форума молодые инженеры смогут лично пообщаться с разработчиками изделия и получить ответы на интересующие вопросы из первых уст», – сказал генеральный директор НПП «Связь» Михаил Евтушенко.

X Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-2022» проходит с 27 июня по 7 июля в Тульской области в формате летнего лагеря. На площадке соберутся представители 80 стран и порядка 1500 участников.