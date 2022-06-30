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ТАСС

Почему современной России нужны экранопланы

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Экраноплан
Экраноплан.
Источник изображения: РИА Новости © Пресс-служба Южного военного округа

ТАСС представляет спецпроект "Летучие корабли" об экранопланах — судах, способных не только плавать по воде, но и летать.

Идея строительства экранопланов принадлежит нашему талантливому соотечественнику — советскому изобретателю Ростиславу Алексееву. Именно он в середине XX века придумал суда на подводных крыльях — всем известные "Ракеты", "Кометы" и "Метеоры". Но скорости 100 км/ч, до которой они способны были разогнаться, Алексееву было мало. Единственной возможностью "обмануть" законы физики было поднять суда над водой. Так и появились экранопланы.

Несмотря на то что в советские годы работы были засекречены, об изобретении вскоре узнали на Западе. Первый опытный образец экраноплана даже получил прозвище "Каспийский монстр". Впрочем, настоящей грозой морей экранопланы так и не стали. Последний из них — "Лунь" — сейчас можно увидеть на берегу Каспийского моря под Дербентом. Российские конструкторы намерены воскресить мечту Алексеева о летучих кораблях — правда, в сугубо мирных целях.

Чем экранопланы удобны для борьбы с лесными пожарами в Сибири и как помогут наладить пассажирские перевозки на Дальнем Востоке, читайте по ссылке.

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Россия
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