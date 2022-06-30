Франция рассматривает вариант поставок для ВСУ противокорабельных ракет Exocet

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На фоне потери ВСУ ключевых узлов обороны на Донбассе власти Франции намерены усилить военную помощь киевскому режиму, уповая на то, что новые поставки оружия смогут сдержать наступательный натиск российских войск.

Мы должны помочь Украине выстоять

- пояснил министр вооружённых сил Себастьен Лекорню в интервью изданию Le Parisien.

С его слов, Париж собирается передать ВСУ дополнительные 6 единиц САУ Caesar (к уже 12 поставленным) и значительные объёмы техники типа VAB. Эта аббревиатура расшифровывается как «бронированная машина переднего края» - французский колёсный БТР, выпускавшийся с 1976 года, приблизительный аналог советского БРДМ-2 с тем отличием, что машинами VAB массово комплектовались мотострелковые части сухопутных войск ВС Франции, а не только разведывательные подразделения.

Они имеют вооружение [12,7-мм пулемёт на большинстве техники] и способны быстро перемещаться по районам, находящимся под огнём противника

- заявил французский министр.

Он не назвал сроков поставки VAB киевскому режиму, однако имеются свидетельства перемещение этих машин на тягачах по территории Словакии.

Как пояснил Лекорню, при этом рассматривается вариант передачи ВСУ противокорабельных ракет Exocet. Видимо, европейцам и их заокеанским хозяевам не дают покоя внушительные запасы зерна на Украине, для вывоза которых необходимо договариваться с Москвой ввиду того, что ВМФ РФ контролирует черноморское побережье незалежной. Воспользоваться российскими портами Запад принципиально не желает, другим странам это не претит, и они продолжают активную торговлю с РФ.

Эксперты считают, что поставкой ПКР Exocet и других натовских модификаций коллективный Запад пытается не столько «открыть порты Украины для вывоза украинского зерна» (его можно вывезти и по Дунаю или по железной дороге), сколько для того, чтобы воспрепятствовать освобождению Россией причерноморских украинских областей.