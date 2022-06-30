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ТАСС

Борисов: дефицит кадров на предприятиях ОПК в РФ будет составлять около 400 тыс. человек

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

По словам вице-премьера, 120 тыс. из них - кадры с высшим образованием

АЛЕКСИН /Тульская область/. 29 июня. /ТАСС/. Дефицит кадров на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса в ближайшее время будет составлять около 400 тыс. человек, 120 тыс. из них - кадры с высшим образованием, сообщил в среду на пленарной сессии в Тульской области заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

"Наличие молодых квалифицированных кадров на предприятиях ОПК в текущей ситуации, в том числе политической, - это проблема. Меры, которые предпринимаются, дают определенный результат, сегодня около 30% всего производственного персонала на предприятиях ОПК - это молодые люди до 35 лет. Вместе с тем дефицит кадров на ближайшее время будет составлять около 400 тыс. работников, из них около 120 тыс. - это люди с высшим образованием. Если мы этот темп обеспечим, то в итоге обеспечим гарантированную безопасность государства за счет того, что в ваших руках будет находиться, по сути, обороноспособность страны, способность создавать конкурентоспособные образцы вооружения", - сказал Борисов во время сессии перед открытием в Алексине Тульской области форума "Инженеры будущего".

По словам Борисова, в настоящее время на российских предприятиях ОПК работают около 2 млн человек, с учетом кооперации - около 6-8 млн человек. За счет различных мер поддержки молодых специалистов, целенаправленной политики по этому вопросу средний возраст работников на оборонных предприятиях постепенно снижается. Так, например, в производственной и научной сферах средний возраст работников - около 43 лет.


О форуме

Форум "Инженеры будущего", созданный по инициативе председателя Союза машиностроителей России, главы Ростеха Сергея Чемезова, с 2011 года проходит в формате летнего образовательного лагеря. За девять лет проведения форума его участниками стали более 15 тыс. молодых специалистов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В 2020 году форум из-за пандемии коронавируса проводили онлайн, в 2021 году - объявили о переносе мероприятия на неопределенный срок из-за ухудшения эпидситуации.

В Тульской области площадка форума 2022 года создана на базе отдыха "Шахтер" в городе Алексине. Организовано рекордное количество факультетов - 12, в том числе англоязычный, а также факультеты вооружений, боеприпасов и спецхимии, комплексов высокоточного оружия ближней тактической зоны и ряд других. Участниками форума стали около 1 тыс. человек из 70 стран, от Тульской области - более 100 студентов Тульского государственного университета и молодых специалистов оборонно-промышленных предприятий.

Программа форума разделена на четыре основных направления - образовательное, деловое, культурное и спортивное. Запланированы тематические дни, например, "Губернаторский день" с участием ряда глав регионов, "День персидского залива" - на круглом столе ожидаются главы дипмиссий ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара в России. Торжественное закрытие "Инженеров будущего" пройдет 6 июля.

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Катар
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Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
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