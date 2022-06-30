На Ближнем Востоке хотят создать аналог НАТО. Ничего не получится

Ближневосточная НАТО?

Король Иордании выступил за создание ближневосточного аналога НАТО. Автор статьи в газете Yeni Şafak считает, что это невозможно. Причина тому – хаос, царящий в регионе.

Таха Кылынч (Taha Kılınç)

Король Иордании Абдалла II в беседе с Хэдли Гэмбл (Hadley Gamble) на американском телеканале "Си-эн-би-си" (CNBC) сказал: "Я поддерживаю идею создания ближневосточной НАТО. Я был одним из первых, кто поднял этот вопрос". "Мы считаем себя естественной частью Североатлантического альянса", заявил король, напомнив, что Иордания десятилетиями работала с НАТО "плечом к плечу" по многим вопросам. Абдалла II также заявил: "Такой зонтичный союз можно и даже нужно создать. Однако необходимо четко определить его миссию, видение, рамки и охват. В противном случае это еще больше усилит хаос в регионе. Помимо безопасности и военного сотрудничества, страны Ближнего Востока уже давно начали помогать друг другу и работать сообща из-за военного конфликта на Украине. Мы собираемся вместе и думаем, чем мы можем помочь друг другу. Взаимовыручка – довольно необычное зрелище для региона, в котором мы живем. На данный момент в помощи нуждаются и страны, у которых есть нефть, но нет пшеницы. Никто не хочет войн и конфликтов".

Когда такие заявления делает глава государства, которое не обладает какими-либо природными ресурсами вроде нефти или природного газа, держится на ногах в силу региональных и международных балансов, поддерживает свое существование благодаря экономической помощи и внешней поддержке, конечно, так или иначе возникает вопрос: "Возможна ли ближневосточная НАТО?" Ведь Иордания не обладает качествами, которые позволили бы возглавить такой проект.

Ближний Восток, который в наши дни, как и на протяжении всей истории, чрезвычайно открыт внешнему влиянию, является полем битвы идеологий и представляющих их государств. С одной стороны, шиизм, олицетворяемый и распространяемый Ираном в регионе, с другой – сионизм, или оккупационная идеология Израиля, а также арабский национализм, изо всех сил старающийся не испустить последний вздох во всей этой суматохе, и панисламизм, влияние которого пытаются подорвать событиями последних лет... Иностранные союзники и благодетели всех этих кругов придерживаются разных линий: США, Европа, Россия и даже Китай... В частности, шиизм и сионизм со своими реакционными установками превратились в точные копии друг друга в том, что касается причин их существования и методов. При этом иранский фронт ориентирован на завоевание симпатий мусульманских народов, а Израиль в большей степени стремится укрепить позиции в глазах экономических и политических элит. И на данный момент есть некоторые моменты, в которых они отчасти преуспели.

При таком хаосе возможность "ближневосточной НАТО" соответственно тоже исчезает. Даже если рассматривать только израильско-палестинскую проблему, становится понятно, что для фундаментальных проблем Ближнего Востока не существует простого решения.

В основе клубка проблем вокруг Палестины по сути лежит разница определений в сознании мусульманского мира. У каждой страны свое представление о Палестине и свой взгляд на кризис. У всех государств разные приоритеты и чувствительные зоны, поэтому каждый предлагает свое решение и отправную точку. Если мусульманские игроки Ближнего Востока сядут за стол и начнут говорить и обсуждать Палестину, то уже через несколько минут вопрос переместится в плоскость того, кто и что выиграет. В этих условиях история палестинской борьбы полна тех, кто "намеренно и настойчиво препятствует решению проблемы только для того, чтобы не позволить своему сопернику победить".

(Разумеется, также следует помнить, что ситуация, о которой я говорю, характерна не только для Ближнего Востока и мусульманского мира. Военная операция России на Украине, которая началась в феврале этого года и продолжается до сих пор, показала, что Запад не в состоянии решить столь острый вопрос. И на самом деле здесь в основе проблемы лежит то же самое: каждая страна смотрит на неё совершенно по-разному, ставя в приоритет сохранение собственных позиций. Поэтому мир, будучи не в силах сделать что-либо, вынужден отрешенно наблюдать за повторением сцен из Чечни и Сирии.)

Даже если создание "ближневосточной НАТО" невозможно, думающие лидеры мусульманского мира не должны отказываться от намерений найти решение огромных проблем, которые множатся день ото дня. Более того, это задача даже не столько для политиков или глав государств, сколько прежде всего для гражданских интеллектуалов, мыслителей и ученых. Особое значение я придаю прилагательному "гражданский". И подчеркиваю: делать это нужно, не увязая в потоке повестки дня, не меняя своей позиции в зависимости от конъюнктуры, не мешкая с решением преходящих вопросов...