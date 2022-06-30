НАТО разработала грандиозный план борьбы с Россией. Но есть две загвоздки

НАТО возвращается во времена холодной войны. Но в плане две загвоздки

НАТО планирует самую резкую перегруппировку коллективных сил обороны с конца холодной войны, пишет iDNES. Планы грандиозные, но их воплощению мешают две загвоздки, которые к разряду хороших новостей для Альянса не отнесешь.

Милан Водичка

Североатлантический альянс, столкнувшись лицом к лицу с российской опасностью, хочет почти в 18 раз увеличить свои силы быстрого реагирования, но есть две загвоздки. Во-первых, не хватает людей, а во-вторых, для них нет оружия. В любом случае, мы наблюдаем настоящий перелом в деятельности НАТО и самую резкую перегруппировку западных коллективных сил обороны с конца холодной войны.

Пока силы быстрого реагирования насчитывают 40 тысяч человек, а вскоре их будет 300 тысяч, что по крайней мере на бумаге представляет собой мощную армию.

Но на деле всегда возникают проблемы. Знаете, что было бы, если бы русские пожелали захватить Эстонию? Они ее просто захватили бы. На прошлой неделе об этом сказала эстонский премьер-министр Кая Каллас. Она заявила, что при нынешних планах альянса русские проехали бы через всю Эстонию и стерли бы ее с карты, и только потом у НАТО было бы 180 дней, чтобы вернуть ее назад. По крайней мере так предполагает план.

Альянс собирается изменить ситуацию и вернуть подход времен холодной войны, предполагающий противодействие с первых минут конфликта.

Прежний план НАТО подходил для более спокойных времен. Его воплощали американские конвои, которые с 2014 года ездят по Центральной Европе, а местные жители машут им приветственно флажками и снимают на видео. Для подлинной обороны в этом нет никакого смысла. Просто тем самым НАТО давала понять: "Руки прочь! Мы не позволим!" Но теперь этого уже мало.

После российского вторжения на Украину НАТО отправила в восточные страны подразделения, но они настолько символические по численности, что похожи на бумажный танк в бою с настоящим. Их функция тоже была в послании: "У нас есть здесь свои подразделения, и мы придем им на помощь, хотя на это потребуется некоторое время".

Моментально среагировать у них не получится, что понятно уже по "скорости", с которой по плану действуют такие силы быстрого реагирования. Предполагается, что нынешний сорокатысячный контингент добрался бы до горячей точки в течение 15 дней. Это бессмысленно. Это пережитки прежних времен, когда вообще родилась идея создать подобные подразделения. Шел 2002 год, и решение по стечению обстоятельств принималось в Праге, где проходил саммит альянса. Тогда велась борьба с терроризмом. Поэтому такого шага вполне хватало для периода, когда альянс реагировал на сообщения о том, что джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой. Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику, даже если у них будут лопаться дешевые китайские шины.

Теперь план другой. На границах альянса русских должны ждать такие вооруженные силы, которые способны были бы сдержать их до подхода основных сил. Вероятность того, что российскую армию сомнут сразу еще "на входе", должна заставить Москву отказаться от нападения.

Примерно так все работало во времена холодной войны. Запад был готов дать отпор сразу за железным занавесом и сдерживать наступление стран Варшавского договора, пока не прибудет подкрепление — сотни тысяч бойцов с той стороны Атлантического океана на танках и с гранатометами, которые ждали их на складах в Западной Германии.

Теперь НАТО возвращается к этой схеме, только чуть дальше на востоке.

Альянс откажется от церемоний и символизма последних лет. Новая стратегия учитывает новую реальность. В последний раз подобную стратегическую концепцию НАТО представляла в 2010 году, и в ней Россия называлась стратегическим партнером, а в той концепции, которая будет вскоре утверждена, Россия считается "прямой угрозой для безопасности Европы".

А теперь плохие новости. 300 тысяч солдат — на бумаге по-настоящему мощная армия. Но Запад жестоко расплачивается за беспечность последних десятилетий, когда он считал, что у него никогда не появятся военные конкуренты. Запад также платит за то, что в качестве суррогата подсунул своим военным экзотическую войну с терроризмом, что привело к перерождению армии в дешевые экспедиционные отряды, которых восхищают бородачи из спецподразделений. Но теперь Западу нужно как можно больше танкистов и артиллеристов.

Более того, Запад постепенно понимает, что ему уже почти нечего отправлять на Украину. Пугающий пример — бундесвер, армия 80-миллионной Германии, которой, как высказался ее глава генерал Альфонс Майс, в принципе больше нечего предложить для поддержки НАТО. Но положение других армий тоже мало чем отличается. Как написало немецкое издание "Вельт", "натовские боевые группы, которые недавно отправились в Прибалтику и Венгрию, уже довели членов НАТО, за исключением США, до пределов их возможностей".

Таким образом, у НАТО есть план, до которого надо еще как-то дорасти. При этом проблемы множатся, и в стратегической концепции НАТО сейчас впервые будет упомянут Китай, а на саммит впервые приедут представители Австралии, Японии и Новой Зеландии. Посмотрим, куда приведет альянс развитие событий в мире.