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Известия.ru

Опубликованы эксклюзивные кадры работы «Солнцепека» по батарее американских гаубиц

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В распоряжении «Известий» появились эксклюзивные кадры работы тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек».


На видео запечатлены удары из «Солнцепека» по батарее американских гаубиц М777 в окрестностях Лисичанска.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Отмечалось, что в ходе наступательных действий в районе НПЗ большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 июня в Минобороны РФ отметили, что укрыться от залпа «Солнцепека» нельзя даже в блиндажах и окопах: после попадания двухсоткилограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в 3 тыс. градусов.

«Солнцепек» является модификацией советской ТОС-1 «Буратино». Система предназначена для поддержки пехоты и бронетанковых соединений, зачистки бункеров и траншей.


24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Солнцепёк
ТОС-1
Компании
M777
Минoбороны РФ
НПЗ
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