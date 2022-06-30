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РИА Новости

Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн - РИА Новости. Российские разработчики опережают ведущие военно-технические державы мира в создании технологий твердотельных нитридных боевых лазеров на 3-5 лет, сообщил в среду вице-премьер Юрий Борисов на форуме "Инженеры будущего".

"Я вам выдам один секрет. Речь действительно шла о серьезных наших достижениях в области нитридных лазеров, мы сделали очень серьезный задел по отношению даже к мировым достижениям. Я думаю, что этот задел - примерно 3-5 лет. Удалось найти интересные технические решения, в том числе решения, как определенную удельную мощность донести до объекта, как удержать луч... Там много всяких ухищрений", - сказал он.

В мае Борисов сообщил, что российские войска применили в ходе специальной военной операции новейший лазерный комплекс "Задира", прожигающий летательные аппараты на дальности до 5 километров. Кроме того, другой лазерный комплекс "Пересвет", который ослепляет аппаратуру разведывательных спутников противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, уже серийно поставляется в войска.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
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1 комментарий
№1
30.06.2022 10:21
Балабол Борисов в своем репертуаре, провал с БПЛА и прочего приходится прикрывать генерацией словесного мусора
+1
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