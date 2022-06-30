Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров

БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн - РИА Новости. Российские разработчики опережают ведущие военно-технические державы мира в создании технологий твердотельных нитридных боевых лазеров на 3-5 лет, сообщил в среду вице-премьер Юрий Борисов на форуме "Инженеры будущего".

"Я вам выдам один секрет. Речь действительно шла о серьезных наших достижениях в области нитридных лазеров, мы сделали очень серьезный задел по отношению даже к мировым достижениям. Я думаю, что этот задел - примерно 3-5 лет. Удалось найти интересные технические решения, в том числе решения, как определенную удельную мощность донести до объекта, как удержать луч... Там много всяких ухищрений", - сказал он.

В мае Борисов сообщил, что российские войска применили в ходе специальной военной операции новейший лазерный комплекс "Задира", прожигающий летательные аппараты на дальности до 5 километров. Кроме того, другой лазерный комплекс "Пересвет", который ослепляет аппаратуру разведывательных спутников противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, уже серийно поставляется в войска.