Лидеры НАТО назвали РФ самой значительной угрозой безопасности альянса

МОСКВА, 29 июня/ Радио Sputnik. Россия признана самой главной и прямой угрозой безопасности НАТО до 2030 года, говорится в новой стратегии альянса, утвержденной на саммите в Мадриде.

"Россия представляет самую главную и прямую угрозу для безопасности союзников для мира и стабильности в евроатлантической зоне", – приводит фрагмент документа РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что новая концепция альянса предусматривает "кардинальное изменение мира со времен принятия предыдущего документа в 2010 году в Лиссабоне". Он подчеркнул, что НАТО не представляет угрозу для России.

Предыдущая версия стратегии предполагала развитие стратегического партнерства альянса с Россией в сфере контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом, трафиком наркотиков и пиратством.

Стратегическая концепция НАТО – ключевой документ альянса, утверждающий его ценности, цели организации и коллективную оценку ситуации в сфере безопасности.

Ранее радио Sputnik сообщило, что страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс.