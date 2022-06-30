Лидеры НАТО назвали РФ самой значительной угрозой безопасности альянса

МОСКВА, 29 июня/ Радио Sputnik. Россия признана самой главной и прямой угрозой безопасности НАТО до 2030 года, говорится в новой стратегии альянса, утвержденной на саммите в Мадриде.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что новая концепция альянса предусматривает "кардинальное изменение мира со времен принятия предыдущего документа в 2010 году в Лиссабоне". Он подчеркнул, что НАТО не представляет угрозу для России.
Предыдущая версия стратегии предполагала развитие стратегического партнерства альянса с Россией в сфере контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом, трафиком наркотиков и пиратством.
Стратегическая концепция НАТО – ключевой документ альянса, утверждающий его ценности, цели организации и коллективную оценку ситуации в сфере безопасности.
Ранее радио Sputnik сообщило, что страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс.