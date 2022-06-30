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РИА Новости

Лидеры НАТО назвали РФ самой значительной угрозой безопасности альянса

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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

МОСКВА, 29 июня/ Радио Sputnik. Россия признана самой главной и прямой угрозой безопасности НАТО до 2030 года, говорится в новой стратегии альянса, утвержденной на саммите в Мадриде.

"Россия представляет самую главную и прямую угрозу для безопасности союзников для мира и стабильности в евроатлантической зоне", – приводит фрагмент документа РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что новая концепция альянса предусматривает "кардинальное изменение мира со времен принятия предыдущего документа в 2010 году в Лиссабоне". Он подчеркнул, что НАТО не представляет угрозу для России.

Предыдущая версия стратегии предполагала развитие стратегического партнерства альянса с Россией в сфере контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом, трафиком наркотиков и пиратством.

Стратегическая концепция НАТО – ключевой документ альянса, утверждающий его ценности, цели организации и коллективную оценку ситуации в сфере безопасности.

Ранее радио Sputnik сообщило, что страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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