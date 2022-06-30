Новый вариант комплекса ПВО "Панцирь-СМ" получил 24 зенитные ракеты

БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн — РИА Новости. Тульское Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова показало на форуме "Инженеры будущего" детальную модель новой версии комплекса ПВО "Панцирь-СМ" с увеличенным до 24 ракет боекомплектом.

Машина получила приставку "ТБМ" (транспортно-боевая машина).

Отмечается, что увеличить боекомплект с 12 до 24 ракет удалось за счет удаления двух автоматических пушек калибра 30 миллиметров. Помимо этого, пришлось отказаться от станции обнаружения воздушных целей: в боевых порядках "Пацирь-СМ" ТБМ будет получать целеуказание от других машин в батарее, либо от командных пунктов эшелонированной противовоздушной обороны.

Ранее также стало известно о разработке малогабаритных зенитных управляемых ракет для борьбы с малыми дронами и коптерами. Так, в один стандартный транспортно-пусковой контейнер "Панциря" помещается четыре малогабаритные ракеты. В максимальном варианте загрузки новый "Панцирь-СМ" сможет осуществить залп из 96 ракет, отражая налеты нескольких "роев дронов".

Кроме того, на новой ТБМ установили погрузочное устройство, позволяющее экипажу самостоятельно осуществлять перезарядку своей боевой машины или других машин в батарее.

Отличительная особенность "Панциря-СМ" — новая многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой. Благодаря этому система видит цели на дальности до 75 километров. Таким образом, прицельная дальность стрельбы комплекса увеличивается до 40 километров — вдвое больше по сравнению с "Панцирем-С1".