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В России показали подавление украинского беспилотника средствами РЭБ

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Расчет комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-С4» подавил радиолокационную станцию (РЛС) украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Минобороны России показало кадры несения боевого дежурства расчета комплекса РЭБ Центрального военного округа в ходе специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

Специалисты РЭБ продемонстрировали сканирование воздушного пространства, обнаружение и классификацию воздушных объектов, а также провели подавление бортовой РЛС украинского разведывательного беспилотника.

Военные отмечают, что характеристики комплекса «Красуха-С4» позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, включая движущиеся на предельно малой высоте. Программно-аппаратные средства комплекса воздействуют на бортовую аппаратуру воздушного объекта, вынуждая его набирать высоту. Это делает цель доступной для средств противовоздушной обороны.

Командир роты РЭБ сообщил, что «Красуха-С4» воздействует на бортовые системы авиации противника, не позволяя наносить прицельные удары, совершать диверсионные маневры на малой высоте и разведывать местоположение войск. После подавления объекта его координаты передают ПВО и уничтожают. Он добавил, что основной целью являются низколетящие штурмовики.

В феврале журнал Popular Science сообщил, что российские комплексы РЭБ «Красуха-2» и «Красуха-4» способны блокировать сигналы спутниковой системы навигации, а также препятствовать нормальной работе высокотехнологичной военной техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Красуха-4
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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