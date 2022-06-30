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Интерфакс-АВН

Лидеры НАТО объявили Россию "наиболее существенной угрозой" безопасности стран альянса

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: © AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD

Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде назвали Россию "наиболее существенной угрозой" для безопасности стран альянса и стабильности в евроатлантическом регионе.

"Российская Федерация представляет наиболее значительную и непосредственную угрозу для безопасности союзников, а также для мира и стабильности в Евроатлантическом регионе", - говорится в декларации премьер-министров и глав государств стран НАТО.

В ней подчеркивается, что союзники по альянсу "продолжат противостоять российской угрозе".

Кроме того, лидеры стран НАТО призвали Россию гарантировать безопасный и постоянный доступ к гуманитарной помощи для Украины.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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