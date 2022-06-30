ОСК намерена создать в РФ собственные сервисные подразделения по ремонту судов

Санкт-Петербург. 29 июня. ИНТЕРФАКС - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) планирует создать собственные сервисные подразделения для ремонта кораблей и судов, построенных на верфях ОСК, сообщил глава корпорации Алексей Рахманов.

"У нас принято внутреннее решение, что мы формируем собственные подразделения для выполнения сервиса и ремонта на судах и кораблях, которые мы производим. Это будет централизованная организация, которая будет держать склад запасных частей и работать с нашими поставщиками", - сказал Рахманов журналистам в среду.

Глава ОСК также добавил, что подобные сервисные подразделения будут созданы "на всех морских и океанских акваториях РФ".