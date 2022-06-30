В Минске рассказали подробности о полете белорусского космонавта на орбиту

Белорусский космонавт осенью следующего года должен отправиться на низкую околоземную орбиту на корабле «Роскосмоса». Глава Национальной академии наук республики поделился подробностями о подготовке и целях миссии.

Председатель президиума белорусской Национальной академии наук (НАН) Владимир Гусаков в интервью «Газете.Ru» рассказал, как проходил отбор кандидатов на полет в космос на российском корабле и какие задачи стоят перед космонавтом республики на МКС.

О том, что Белоруссия будет готовиться осенью 2023 года отправить своего представителя к Международной космической станции, стало известно в этом апреле. Тогда Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Байконур, и президент России дал поручение «Роскосмосу» организовать полет белорусского космонавта на «Союзе-МС». К 15 июня НАН представила список из 29 кандидатов (в их числе — девять женщин), из которых Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина впоследствии должен отобрать одного члена экипажа и дублера.

По словам Гусакова, претендентами могли стать граждане Белоруссии, постоянно проживающие на ее территории. Они должны были подать заявление, пройти специальное медобследование и соответствовать требованиям «Роскосмоса» по показателям здоровья. В отборе могли участвовать как мужчины, так и женщины 25-40 лет любого рода деятельности, никаких ограничений по наличию наград или пройденной военной службе нет.

«Одним из критериев отбора является способность кандидата в космонавты выполнить программу научных исследований, предполагаемых к проведению на МКС. Хотя требования по здоровью по-прежнему стоят на первом месте», — добавил Гусаков.

Однако есть требования к образованию и опыту работы (не менее трех лет): так, кандидат должен хорошо владеть английским языком, окончить вуз — желательно по программам магистратуры, аспирантуры или докторантуры — либо иметь ученую степень/звание по следующим специальностям: «физика», «физико-технические науки и технологии», «медицинские науки», «химия», «ботаника», «биологические науки», «авиационная и ракетно-космическая техника», «приборостроение», «оптические и биотехнические системы и технологии».

Что касается задач на Международной космической станции, то все стандартно: гражданин Белоруссии будет проводить исследования в области медицины, биологии, физиологии, обеспечения работы космических станций и дистанционного зондирования Земли с применением наработок белорусских ученых. Все детали согласуют с российской стороной.

Глава НАН подчеркнул, что полет белорусского космонавта на орбиту — проект, по итогу которого хотят оценить перспективы и целесообразность дальнейшего сотрудничества с Москвой. Хотя Минск ни в новейшей и истории, ни во времена Союза не занимался космической подготовкой, поскольку не располагал лабораториями и необходимым оборудованием, уроженцы страны летали в космос — к примеру, советские космонавты и Герои СССР Петр Климук и Владимир Коваленок, а также член экспедиций «Союз ТМА-06М», «Союз МС-03», «Союз МС-18» Олег Новицкий. Подготовку они проходили в России. Тем не менее на МКС есть видео- и фотоаппаратура именно белорусского производства.

«Рискну выразить надежду и убежденность, что участие нашей страны в пилотируемых полетах получит логическое продолжение и сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос» в этой области станет постоянным и даже расширяющимся. Основа тому — наши серьезные научные наработки, а также ответственность, работоспособность и другие качества белорусов, доказавших себя надежными союзниками и партнерами», — подытожил Гусаков.

На сегодня в экипаж «Союз МС-23», который следующей весной отправится к Международной космической станции, входят Олег Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев. Белорусский космонавт совершит кратковременный полет осенью 2023-го и вернется на том же «Союзе МС-23». По словам Дмитрия Рогозина, ради этого один из россиян задержится на орбите (кто именно — пока не известно).