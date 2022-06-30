На форуме "Армия-2022" будет проведено свыше 320 научно-деловых мероприятий

На выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".

ЦАМТО, 29 июня. Научно-деловая программа Международного военно-технического форума "Армия-2022" будет включать в себя более 320 мероприятий.

Об этом сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук на брифинге для военно-дипломатического корпуса иностранных государств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Научно-деловая программа предусматривает проведение более 320 мероприятий по наиболее актуальным вопросам развития Вооруженных Сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий", – сказал А.Осадчук.

По его словам, знаковыми мероприятиями научно-деловой программы станут пленарное заседание с участием руководящего состава органов государственной власти, ведущих предприятий ОПК России и глав делегаций иностранных государств; конгресс "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта"; конгресс, посвященный вопросам диверсификации ОПК России; международный антифашистский конгресс, направленный на противодействие фальсификации истории и III Международный пожарно-спасательный конгресс, организуемый МЧС России.

Он также сообщил, что в рамках форума планируется подписание МО РФ государственных контрактов с предприятиями промышленности и заключение "Рособоронэкспортом" (входит в Ростех) контрактов на поставку вооружения и военной техники нашим иностранным партнерам.

"Безусловно, участие в форуме специалистов иностранных государств будет способствовать укреплению военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами. Хочется подчеркнуть высокую ценность сложившихся деловых отношений с зарубежными партнерами", – добавил А.Осадчук.