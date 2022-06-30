Результат переговоров на саммите НАТО поразил финского эксперта

Результат переговоров на Мадридском саммите поразил финского эксперта

Претензии Турции не замедлили процесс вступления Финляндии в НАТО, цитирует Suomenmaa мнение финского политолога. Но быстрый прогресс в переговорах с Анкарой его сильно удивил. У него есть свое объяснение изменению турецкой позиции.

Симу Перяля (Simu Perälä)

Директор финского Института международных отношений Мика Аалтола говорит, что сейчас происходит исторически быстрое расширение НАТО.

"Эпизод с Турцией не замедлил процесс вступления Финляндии в НАТО. Об этом вопросе надо было договориться — и мы договорились".

"Рассмотрение вопросов продвигается с той скоростью, как планировалось, хотя без драматических событий и не обошлось. Можно сказать, что у нас очень хороший график по вступлению в НАТО".

Аалтола признается, что такой быстрый прогресс в переговорах с Турцией его сильно удивил.

"В этом отношении результат переговоров меня поразил, я думал, что ситуация продвинется позже этим летом. Похоже, в Турции посчитали, что чем сильнее все это затянется, тем сложнее ситуация будет для самой Турции", — сказал Аалтола финскому новостному агентству STT вечером 28 июня.

По мнению Аалтола, меморандум о взаимопонимании, подписанный Финляндией, Швецией и Турцией, в первую очередь касался формулировок.

"Турция знает, что в процессе ратификации она еще сможет вернуться к своей трактовке вопросов. То есть в Турции рассчитывают, что Финляндия и Швеция готовы к такому сотрудничеству в борьбе с терроризмом, каким его видит Турция".

Аалтола говорит, что Турция подчеркнула свою особую роль: она является страной, от которой зависит принятие других стран в НАТО.

"Они явно приехали в Мадрид, чтобы продемонстрировать свою добрую волю, и точно ожидают за это какой-то награды — не только от Финляндии и Швеции, но и от других стран НАТО".