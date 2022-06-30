Власти Австралии подтвердили, что к марту 2023 года определят планы по подлодкам в рамках альянса AUKUS

ЦАМТО, 29 июня. Согласно заявлению австралийского министра обороны Ричарда Марлза, новое правительство Австралии подтвердило, что к марту 2023 года оно должно утвердить с Великобританией и США программу создания флота АПЛ.

Как отмечает "РИА Новости", в мае в Австралии победу на выборах одержали лейбористы во главе с нынешним премьером Энтони Альбанезе, поддержав курс прежнего правительства Скотта Моррисона на развитие флота атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS. Конкретику предполагалось наметить к марту будущего года.

По словам Р.Марлза, к тому времени будет яснее, когда Австралия получит атомные подводные лодки, каким будет их потенциал, как решить проблему с кадрами.

"Когда мы пришли к власти, шел процесс определения, что конкретно будет следующим шагом, какими будут будущие АПЛ. Я уверен, что у нас будет ответ в установленные рамки", – сказал министр.

Как напоминает "РИА Новости", в середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения с французской компанией Naval Group на поставку 12 подводных лодок на сумму 56 млрд. евро.

Новый премьер Э.Альбанезе выразил уверенность в том, что сможет нормализовать отношения с Францией, которые пошатнулись после отказа от французских подлодок. Он обещал, что Франции будет выплачена компенсация в размере 555 млн. евро за разрыв контракта.