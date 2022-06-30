Норвегия при посредничестве Британии поставит Украине три РСЗО MLRS и боеприпасы

ЦАМТО, 29 июня. Норвегия при посредничестве Великобритании поставит на Украину три реактивных системы залпового огня MLRS и 5 тыс. боеприпасов, передает "РИА Новости".

Как отмечается в пресс-релизе на сайте правительства Норвегии, пожертвование не нанесет существенного ущерба боеготовности скандинавской стране. Норвежские вооруженные силы планируют "масштабное обновление арсенала", поэтому они договорились передать три РСЗО MLRS Великобритании, а последняя взамен направит три РСЗО того же типа на Украину.

"Мы должны продолжать нашу поддержку Украине…Для этого требуется больше оружия, и это очень желаемое вооружение для Украины, которое нам бы не удалось (предоставить – ред.) Украине без тесного сотрудничества с Великобританией", – приводятся в заявлении слова министра обороны Норвегии Бьерна Арильд Грама.

Ранее Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы M109 с запасными частями и боеприпасами, 100 ПЗРК "Мистраль" и несколько тысяч противотанковых гранатометов M72, напоминает агентство.