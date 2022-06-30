США готовят передачу Украине двадцати трёх патрульных катеров для речной флотилии

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Соединенные Штаты окажут помощь Военно-морским силам Украины, поставив еще одну партию патрульных катеров. Как сообщает украинская пресса, речь идет о катерах производства компании Metal Shark.

Как заявляется, всего компания построит для украинских ВМС 23 патрульных катера в трех вариантах, включая катера-перехватчики. Первые шесть катеров войдут в ближайший пакет военной помощи, который готовят США, по срокам передачи остальных пока информации нет, они только начинают строиться. В компании не планировали, что их катера понадобятся Киеву так срочно, поэтому рассчитывали на постепенные поставки.

В компании утверждают, что все катера для Киева являются "проверенными временем" и специально "оптимизированы" для "миссий на Украине". В чем заключается "оптимизация для Украины" не поясняется.

Каждое из этих судов является проверенными военными платформами, оптимизированными для миссии в Украине

- говорится в сообщении Metal Shark.

В Киеве известие о поставке катеров восприняли с радостью, заявляется, что с их помощью ВМС Украины будут оборонять побережье и реки, в особенности Днепр, где как раз создается речная флотилия. Вероятней всего эти катера войдут в ее состав.

Metal Shark 40 Defiant (40 PB) способен развивать скорость до 40 узлов и имеет шесть точек крепления оружия. Установленная баллистическая защита способна защитить от пуль и осколков экипаж из пяти человек.