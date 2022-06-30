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Военное обозрение

Десятый МРК проекта 21631 «Буян-М» готовят к переходу на сдаточную базу Балтфлота

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Фото иллюстрационное

Малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М" в скором времени пополнит боевой состав Балтийского флота. Как сообщил источник в ОПК, достройка корабля завершена.

Малый ракетный корабль "Град" является десятым кораблем серии МРК проекта 21631 "Буян-М", спущен на воду в сентябре 2021 года, после чего достраивался на плаву. На сегодняшний день все работы на корабле завершены, в ближайшее время корабль отправится из Зеленодольска на сдаточную базу Балтфлота, где пройдет весь цикл испытаний. Сейчас идет подготовка к переходу.

После церемония поднятия Андреевского флага "Град" войдет в состав 36-й бригады МРК, в которую входят 1-й гвардейский дивизион ракетных катеров и 106-й дивизион малых ракетных кораблей. Произойдет это в течение 2022 года, но точные сроки не сообщаются. Кстати, в состав Балтфлота войдет и одиннадцатый МРК "Наро-Фоминск", достраиваемый в Зеленодольске. Он тоже войдет в состав флота до конца этого года.

МРК "Град" в ближайшее время осуществит переход от причальной стенки Зеленодольского завода на сдаточную базу Балтфлота, где пройдет полную программу испытаний. До конца года корабль войдет в состав 36-й бригады малых ракетных кораблей. С его приходом это соединение станет полноценной ударной группировкой флота

- приводит ТАСС слова источника.

В настоящее время в Зеленодольске достраиваются МРК "Наро-Фоминск" и "Ставрополь", соответственно одиннадцатый и двенадцатый корабли проекта 21631 "Буян-М". На этом серия малых ракетных кораблей данного проекта будет завершена, на смену "Буян-М" заказаны МРК проекта 22800 "Каракурт".

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Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
БФ
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