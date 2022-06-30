Турки о расширении НАТО: нам нужны хорошие отношения с русскими

Турция в НАТО получила то, что хотела: обязательства Швеции и Финляндии

Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум о вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО, пишет Haber7. Читатели издания не верят скандинавам и считают, что в альянс они вступят, а взятых на себя обязательств не выполнят.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретились на четырехсторонних переговорах.

По итогам саммита был подписан трехсторонний меморандум о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Турция получила то, что хотела

Турция, которая выступила с негативной реакцией в адрес Швеции и Финляндии из-за поддержки, оказываемой террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК), достигла желаемого результата. Стокгольм и Хельсинки взяли на себя следующие обязательства:

Полное сотрудничество с Турцией в борьбе против РПК и ее ответвлений.

Проявление солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

Отказ от оказания поддержки Партии "Демократический союз" (PYD) / Отрядам народной самообороны (YPG) и Террористической организации фетхуллахистов (FETÖ).

Отказ от эмбарго в сфере оборонной промышленности, наращивание сотрудничества в этой области.

Внесение поправок в национальное законодательство и практику Швеции и Финляндии в области борьбы с терроризмом и оборонной промышленности.

Создание структурированного механизма сотрудничества по обмену разведданными в сфере борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

Принятие конкретных шагов по выдаче преступников-террористов и проведение стандартных процедур на двустороннем уровне.

Запрет деятельности по сбору средств и вербовке новых членов РПК и ее ответвлений и подставных организаций, а также расследование этого.

Предотвращение террористической пропаганды против Турции.

Поддержка самого широкого участия Финляндии и Швеции в механизмах безопасности ЕС, включая PESKO (Постоянное структурированное сотрудничество ЕС).

Создание постоянного совместного механизма при участии органов юстиции, разведки и безопасности для наблюдения за выполнением этих шагов.

Отмечается, что достижению таких результатов способствовала решительная позиция президента Эрдогана.

С другой стороны, в международном соглашении было четко показано, что наряду с РПК, "Демократическим союзом" / Отрядами народной самообороны (YPG) организация FETÖ также является террористической. С этой точки зрения соглашение стало важным шагом в борьбе Турции против FETÖ.

Комментарии читателей:

Гость

Из головы вылетит, на бумаге останется, говорили наши предки. Но можно ли доверять неверующим?

way way

К сожалению, они ничего из этого не сделают, потому что они подлые.

Гость

Все это будет пустым звуком.

Турнаоглу

Какой член НАТО не поддерживает РПК...

Мурти

Россия получила сигнал.

Алпер

Если эти страны не выполнят обещанного, можно ли будет аннулировать членство?

серкансас

Зима будет суровой, начинайте собирать дрова.

Молочник Имам

Пока не будет конкретных шагов, ни в коем случае нельзя снимать вето.

Гость

Время покажет лицемерие Европы.

Халис

А как насчет других членов НАТО? Они по-прежнему поставляют целые фуры с оружием.

Хакан

Германия тоже признает их террористической организацией, а результат?

Гёктюрк

Мы не должны выступать против России. Нам необходимы хорошие отношения с русскими. Поэтому нужно противостоять вступлению этих стран в НАТО, выдвигая самые разные предлоги... Русские лучше США и Израиля. Во время войны за независимость русские помогали нам боеприпасами.

Турок

Взамен – полноправное членство в ЕС.

Гражданин

Если эти страны присоединятся к НАТО, начнется третья мировая война. Боюсь, Россия и по нам ударит...

Моя родина

Эти условия все члены НАТО нарушают.

Эмрах

А если они станут членами и не выполнят обязательства, что тогда?

Ахмет

Эмрах, так и будет, к сожалению, и мы ничего не сможем сделать. Печально, но это факт, увы.

Поколение Z.

Опять фиаско.

Поколение Z.

Такой возможности больше не будет.

aaaa

Они тоже получили то, что хотели.