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ЦАМТО

На форум "Армия-2022" приглашены 129 иностранных делегаций

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Флаги участников Международного форума "АРМИЯ-2021"
Флаги участников Международного форума "АРМИЯ-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 29 июня. В этом году для участия в форуме "Армия-2022" приглашены 129 официальных делегаций иностранных государств, сообщил начальник Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майор Александр Осадчук.

"В этом году на форум приглашены официальные делегации и предприятия промышленности 129 иностранных государств. На сегодняшний день уже семь государств выразили свое намерение сформировать национальные экспозиции", – сказал А.Осадчук.

Он также добавил, что мероприятия форума состоятся в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

По его словам, форум пройдет с 15 по 21 августа – в одно время с Армейскими международными играми и X Московской конференцией по международной безопасности, что позволит гостям и участникам максимально эффективно организовать свою работу. В рамках "Дней военно-технического сотрудничества" (16 и 17 августа) представителям иностранных делегаций на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка будут продемонстрированы возможности образцов продукции военного назначения, вооружения, военной и специальной техники.

Статическая экспозиция будет сформирована в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Демонстрационная программа на полигоне Алабино будет представлена в виде отдельных эпизодов по показу возможностей вооружения, военной и специальной техники. В летной программе форума на аэродроме Кубинка спланированы показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил и полеты ретроавиации.

А.Осадчук напомнил, что в прошлом году в работе форума приняли участие военные делегации 117 иностранных государств, а общее количество представителей иностранных военных ведомств составило более 500 человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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