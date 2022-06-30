ВМС Турции приступили к приемо-сдаточным испытаниям ДВКД L400 "Анадолу"

ЦАМТО, 29 июня. ВМС Турции приступили к морским приемо-сдаточным испытаниям десантно-вертолетного корабля-дока (ДВКД) L400 "Анадолу" (Anadolu).

Как сообщает Janes.com со ссылкой на заявление руководителя Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаила Демира от 25 июня в официальном аккаунте в Twitter, судно должно быть введено в эксплуатацию в декабре.

После завершения приемо-сдаточных испытаний будущий флагман ВМС Турции станет самым крупным кораблем в составе турецкого военного флота.

Как уже сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции принял решение о выборе судостроительной компании SEDEF Gemi Insaati предпочтительным кандидатом на победу в тендере на поставку нового ДВКД в рамках программы Havuzlu Cikarma Gemisi (HCG). Контракт на постройку корабля Секретариат оборонной промышленности Минобороны Турции (SSM) заключил с SEDEF Gemi Insaati в мае 2015 года. Строительство осуществлялось на базе разработанного испанской компанией Navantia проекта универсального десантного корабля (УДК) L-61 "Хуан Карлос I". Соответствующий контракт SEDEF и Navantia подписали 30 июля 2015 года. Общая стоимость проекта оценивалась в 1 млрд. евро.

Navantia обеспечила разработку проекта, передачу технологий и оборудования, а также оказала техническое содействие SEDEF при строительстве корабля в Турции. Соглашение включало поставку 5 дизель-генераторов, изготовленных Navantia, а также интегрированной системы управления платформой.

Резка стали для постройки "Анадолу" началась 30 апреля 2016 года. Церемония закладки киля корабля состоялась на предприятии SEDEF Gemi Insaati в Тузле (Стамбул) 7 февраля 2018 года, церемония спуска на воду прошла 4 мая 2019 года. После этого корабль оснащался дополнительным оборудованием. В феврале этого года начались заводские ходовые испытания ДВКД.

Программа HCG предполагает поставку, помимо ДВКД, четырех десантных катеров LCM (landing craft mechanised), которые будут построены на верфи SEDEF. Проект закупки также предусматривает поставку 27 десантных бронетранспортеров (AAV), двух десантных катеров LCPV, катера управления и одной надувной шлюпки с жестким корпусом. Отдельно будет приобретен десантный катер на воздушной подушке (LCAC).

Турецкий ДВКД спроектирован с учетом возможности эксплуатации как вертолетов, так и самолетов F-35B (США вывели Турцию из данной программы). ДВКД будет оснащен морской версией беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3, имеющего более мощный двигатель по сравнению с TB2 и складные крылья. Интеграцию БЛА планируется начать в 2023 году.

Контракт предусматривал опцион на поставку второго ДВКД, получившего рабочее название "Трация" (Thracia), однако пока опцион еще не реализован. Обновленное предложение о строительстве второго более крупного по размерениям ДВКД испанская компания представила SEDEF в 2020 году. Новое судно может быть сконфигурировано в виде легкого авианесущего крейсера.