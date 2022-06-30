На верфи Israel Shipyards спущены на воду первые катера класса "Шалдаг" Mk.5 для ВМС Филиппин

ЦАМТО, 29 июня. Филиппинское агентство PNA сообщило о состоявшейся 26 июня на предприятии Israel Shipyards в Хайфе (Израиль) церемонии спуска на воду первых двух из девяти заказанных скоростных ракетных катеров-перехватчиков FAIC-M (класса "Шалдаг" Mk.5).

Головной катер серии получил наименование "Лолинато То-Онг" (Lolinato To-Ong). Как предполагается, предварительная инспекция катеров состоится в период с 27 по 30 июня. Поставка катеров запланирована на четвертый квартал 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, в рамках проекта модернизации ВМС Филиппин предполагалось приобрести 9 новых скоростных катеров класса "Шалдаг" Mk.5 разработки Israel Shipyards.

МНО Филиппин 4 января 2021 года направило в адрес Министерства обороны Израиля и израильских компаний Israel Shipyards и Rafael Advanced Defense Systems, уведомления о принятии их предложений по поставке катеров-перехватчиков FAIC-M. Стоимость контракта с Israel Shipyards на поставку катеров и модернизацию верфи Cavite Naval Shipyard составляет 127,9 млн. долл. (6,162 млрд. филиппинских песо), а с Rafael на поставку вооружений и ракетных систем – 79,38 млн. долл. (3,819 млрд. филиппинских песо).

Контракт на поставку FAIC-M был подписан 9 февраля 2021 года, а уведомление о начале работ было завизировано министром национальной обороны Делфином Лорензана 27 апреля 2021 года. По заявлению командующего ВМС Филиппин вице-адмирала Джованни Карло Бакордо, переговоры с израильской компанией позволили получить скидку и девять катеров "Шалдаг" фактически будут получены по цене восьми катеров.

Rafael Advanced Defense Systems сообщила о заключении контракта стоимостью около 80 млн. долл. на поставку систем вооружения для катеров класса "Шалдаг" Mk.5 ВМС Филиппин 1 сентября 2021 года. Контракт, который должен быть выполнен в течение трех лет, предусматривает поставку систем боевого управления (CMS), ДУМВ "Тайфун" и "Мини-Тайфун", ракет Naval Spike NLOS (Non-Line of-Sight), другого оборудования и услуг. Как сообщалось, четыре катера FAIC-M будут вооружены ракетами NLOS, а остальные – пулеметным вооружением.