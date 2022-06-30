Эта страна поможет спасти российскую авиацию

Западные детали больше не используются! Китай подтвердил поставку авиадеталей в Россию — сотрудничество вышло на новый уровень

Москва планирует переоборудовать самолет CR929 совместного с Китаем производства, чтобы не использовать в нем западные комплектующие, пишет Sina. Сотрудничество Москвы и Пекина в области высокоточных технологий достигло нового уровня, считает автор статьи.

Чжугэ Сяочэ (诸葛小彻)

США и Европа очень удивились, когда Россия объявила, что собирается переоборудовать большой пассажирский самолет CR929 совместного производства с Китаем, не используя при этом в новой конструкции какие-либо западные детали. Москва даже заявила, что она не будет нуждаться ни в каких западных комплектующих. Китай также подтвердил намерение поставлять России новые запчасти. Очевидно, что сотрудничество между КНР и РФ в области высокоточных технологий достигло нового уровня. Почему Россия решила отказаться от западных деталей?

Прежде всего большой пассажирский самолет CR929 совместной разработки Китая и России является прямым конкурентом американского Boeing 787 и европейского Airbus A330, а значит, он будет соперничать в закупке комплектующих с авиапарком США и Европы. Если Москва при его разработке и эксплуатации станет использовать большое количество западных деталей, то производство CR929 неизбежно натолкнется на санкции. Это будет означать, что Россия и Китай не смогут обслуживать его — так же, как сейчас Москва не в состоянии обслуживать Boeing 787 и Airbus A330.

Некоторые могут посчитать ненужной суетой то, что Россия и Китай переоборудовали большой пассажирский самолет CR929 и больше не собираются использовать детали, предоставленные западными странами. Однако и Пекин, и Москва имеют опыт в вопросе санкций, особенно в контексте нынешней ситуации на Украине. После начала российской спецоперации многие страны НАТО во главе с США ввели ограничения против Москвы и предоставили огромное количество вооружения и техники Киеву. Более того, Великобритания и Соединенные Штаты даже намекнули, что готовы отправить на Украину тяжелую ракетную установку с дальностью стрельбы в 80 километров. Отсюда видно, что западные страны во главе с Великобританией и США будут готовы поставлять различные детали и комплектующие для пассажирского самолета CR929 только тогда, когда это не будет противоречить их собственным интересам. Если Китай и Россия станут эксклюзивно разрабатывать этот самолет, то он получит преимущество в конкурентной борьбе с Boeing 787 или Airbus A330. Западные страны не смогут угрожать Москве и Пекину дальнейшими санкциями и прекращением поставок основных деталей и комплектующих для CR929, а значит, Запад не сможет повлиять на его производство и продажу.

Кроме того, после обострения конфликта на Украине ряд западных стран дали понять, что прекращают услуги по техническому обслуживанию пассажирских самолетов и поставку авиазапчастей в Россию. Некоторые европейские политики даже говорили, что, в соответствии с заявленным количеством некоторых специальных расходных материалов и темпами износа запчастей, уже через несколько месяцев значительное количество российских самолетов израсходует их и больше не сможет взлететь. В такой ситуации неудивительно, что Москва решила перепроектировать гигантский реактивный самолет CR929. Только если Россия сможет получить гарантию, что у ее новейших самолетов не будет возникать проблем с поставкой запчастей с Запада, ее авиапарк будет спасен. Для поддержания собственной конкурентоспособности на фоне высокотехнологичных западных авиакомпаний, особенно учитывая, что у Пекина и Москвы достаточно общих интересов, китайская авиапромышленность станет самым могущественным и лояльным партнером российских компаний. Только так две страны, Россия и Китай, смогут защитить внутреннее производство в условиях давления со стороны США и Европы.