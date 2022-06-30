Минобороны Чехии рассматривает возможность закупки истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 29 июня. Минобороны Чехии рассматривает возможность замены 14 истребителей JAS-39C/D "Грипен" шведской Saab, находящихся в настоящее время в аренде до 2027 года, на истребители F-35A "Лайтнинг-2" (не менее 24 ед.) корпорации Lockheed Martin.

Как сообщает чешский ресурс Aerotime.aero со ссылкой на статью в местной ежедневной газете Echo24 от 20 июня, после проведенного исследования с оценкой потребностей в боевой авиации, ВВС Чехии передали Министерству обороны свое предложение о закупке новых самолетов.

По информации, полученной изданием, фаворитом среди кандидатов считается F-35A. Другими рассматриваемыми кандидатами были названы JAS-39 "Грипен" в новой версии E/F компании Saab, EF-2000 "Тайфун" консорциума Eurofighter GmbH и F-16V корпорации Lockheed Martin.

Данную информацию подтвердил представитель Lockheed Martin в ходе авиасалона ILA-2022 в Берлине.

"В настоящее время ведутся переговоры с двумя странами, заинтересованными в покупке F-35", – заявил журналистам во время брифинга на авиасалоне вице-президент по стратегии и развитию бизнеса F-35 Дж. Р.Макдональд. "Насколько мне известно, Чехия близка к принятию решения", – отметил он.

Другой страной, которая ведет переговоры, вероятно, является Греция с потенциальной закупкой 20 ед. F-35A.

Министерство обороны Чехии заинтересовано в приобретении в общей сложности 24 новых истребителей, что означало бы создание дополнительной тактической эскадрильи.