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ЦАМТО

Минобороны Чехии рассматривает возможность закупки истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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Истребитель F-35A
Истребитель F-35A.
Источник изображения: f35.com

ЦАМТО, 29 июня. Минобороны Чехии рассматривает возможность замены 14 истребителей JAS-39C/D "Грипен" шведской Saab, находящихся в настоящее время в аренде до 2027 года, на истребители F-35A "Лайтнинг-2" (не менее 24 ед.) корпорации Lockheed Martin.

Как сообщает чешский ресурс Aerotime.aero со ссылкой на статью в местной ежедневной газете Echo24 от 20 июня, после проведенного исследования с оценкой потребностей в боевой авиации, ВВС Чехии передали Министерству обороны свое предложение о закупке новых самолетов.

По информации, полученной изданием, фаворитом среди кандидатов считается F-35A. Другими рассматриваемыми кандидатами были названы JAS-39 "Грипен" в новой версии E/F компании Saab, EF-2000 "Тайфун" консорциума Eurofighter GmbH и F-16V корпорации Lockheed Martin.

Данную информацию подтвердил представитель Lockheed Martin в ходе авиасалона ILA-2022 в Берлине.

"В настоящее время ведутся переговоры с двумя странами, заинтересованными в покупке F-35", – заявил журналистам во время брифинга на авиасалоне вице-президент по стратегии и развитию бизнеса F-35 Дж. Р.Макдональд. "Насколько мне известно, Чехия близка к принятию решения", – отметил он.

Другой страной, которая ведет переговоры, вероятно, является Греция с потенциальной закупкой 20 ед. F-35A.

Министерство обороны Чехии заинтересовано в приобретении в общей сложности 24 новых истребителей, что означало бы создание дополнительной тактической эскадрильи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Чехия
Продукция
EF-2000
F-16
F-35
F-35A
Gripen NG
Компании
Lockheed-Martin
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